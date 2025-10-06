Pedro Pascal, Margot Robbie y Nicole Kidman en el desfile de Chanel

El día de clausura de la semana de la moda de París, Chanel presentó la muy esperada colección debut de su nuevo director artístico, Matthieu Blazy, quien cautivó a los invitados con su versión decididamente moderna de los estilos característicos inventados por Gabrielle Chanel.

Entre los 2.300 invitados que se reunieron en el interior del Grand Palais, un monumento parisino decorado para la ocasión como una galaxia colorida, se encontraba una avalancha de estrellas del mundo del cine, entre ellas Sofia Coppola, Tilda Swinton, Penélope Cruz, Nicole Kidman (que asistió con sus dos hijas), Pedro Pascal, Margot Robbie, Carrie Coon y Marion Cotillard.

Cruz, quien está a punto de comenzar a filmar “Bunker” de Florian Zeller junto a su esposo Javier Bardem, dijo que se sintió “emocionada” al ver la reacción entusiasta ante la primera colección de Blazy, y señaló que ver ese nivel de emoción en un desfile de París es una rareza.

«Tomó un riesgo tan grande y funcionó completamente. Ver a todos de pie y dándole esa ovación, es realmente difícil obtener esa reacción en París en una Semana de la Moda, no se ve muy a menudo y realmente se lo merece», dijo Cruz con los ojos llorosos. «Es completamente la esencia de la marca. Él la ha respetado y también ha creado algo nuevo», continuó.

Coppola también quedó cautivado por la innovación de Blazy. «Fue muy emocionante porque se parecía a Chanel, pero parecía una nueva voz aquí, y su versión de Chanel. Es algo nuevo que nunca había visto antes», dijo, y agregó que su look favorito eran «unos hermosos vestidos tipo camiseta de seda» y «un traje negro con pequeños camaleones».

Igualmente extasiado, Swinton dijo que la colección Primavera/Verano de Blazy se sintió como «un absoluto soplo de aire fresco». «Se siente como el futuro. Estoy muy feliz y admiro mucho a Mathieu y su equipo. No es fácil lograr una nueva evolución de esta casa, pero lo ha logrado», dijo Swinton. La actriz, que ya lucía un look para la colección, dijo que estaba enamorada de “varias tendencias” de las creaciones de Blazy. «Las faldas, estoy usando una de ellas ahora mismo. Las faldas son sublimes. Son tan cómodas y tan flexibles y en la cadera, son tan holgadas. Te sientes completamente del siglo XXI. Pero al mismo tiempo, increíblemente de los años 20. Son muy Gabrielle Chanel», continuó Swinton, quien ha sido embajadora de la casa de moda francesa durante más de una década.

Coon, mientras tanto, quedó impresionado por cómo Blazy «tomó el ADN de Chanel, lo deconstruyó, lo volvió a armar y creó prendas sorprendentes que todos querrán usar. Le dio la vuelta, lo hizo realmente sexy y realmente vanguardista. Y siento que la gente clamará por usar esta colección», predijo la estrella de «The Gilded Age» y «White Lotus».

Cotillard, que estuvo recientemente en Los Ángeles para el estreno de la cuarta temporada de “The Morning Show”, que protagoniza junto a Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, también se sintió atraída por el atractivo sexual de la colección de Blazy. «Pensé que había hecho todo lo posible con los códigos de feminidad y masculinidad, fluidez y movimiento corporal, y que los hizo suyos, haciendo que los tweeds fueran completamente transparentes, esta mezcla de muy masculino y muy femenino», dijo Cotillard.

En su nota de intención, Blazy marcó el tono del desfile, diciendo que «Chanel trata sobre el amor. El nacimiento de la modernidad en la moda proviene de una historia de amor». Como tal, Blazy, quien se unió a Chanel procedente de Bottega Veneta, eligió que las modelos caminaran al ritmo de canciones de amor icónicas, desde “I Was Such a Fool (to Fall in Love With You)” de Connie Francis hasta “Caroline” de Mc Solaar.