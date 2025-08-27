PEDRO PASCAL Circling Todd Haynes ‘Romance gay’ en la noche ‘

Pedro Pascal está rodeando el papel principal en Todd Haynes‘La próxima película «De Noche», como la producción cerrada planea reiniciar.

Si el acuerdo se cierra, Pascal protagonizaría frente a Danny Ramírez, con la pareja interpretando a un policía corrupto y su amante más joven mientras huyen de Los Ángeles de la década de 1930 para México. Joaquin Phoenix se adjuntó anteriormente al proyecto, que se estancó el año pasado cuando el actor salió del rol principal días antes de que comenzara la filmación.

La noticia de Pascal se produce en medio de un año particularmente lleno para el actor, que obtuvo un segundo asentimiento de Emmy por su trabajo en la temporada 2 de «The Last of Us» de HBO, luego protagonizó la pantalla grande en un trío de proyectos de alto perfil: «The Fantástica Fantastic Four: Pasos», así como «materialistas» y «Eddington» de Marvel.

Pascal es representado por CAA y Jackoway, Austen, Tyerman, etc. Haynes es representado por CAA, Cinetic Media y Sloss Eckhouse Dasti Haynes Lawco.

Deadline informó por primera vez la posible participación de Pascal.

