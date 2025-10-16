Pedro Acosta revela el MotoGP australiano más duro mentalmente, ¡aquí está la razón!

VIVA – Joven corredor sensacional pedro acosta del equipo Red Bull KTM Factory Racing admitió que fue un empate MotoGP Australia 2025 será carrera Lo más difícil mentalmente para él todo el tiempo. estación Este. Aunque ha mostrado un desempeño extraordinario en las últimas series, Acosta calificó la pista de Phillip Island como un gran desafío.

Lea también: ¡La FIM condena oficialmente a Marco Bezzecchi a castigo tras el accidente de Marc Márquez!



En una sesión de entrevista antes del fin de semana de carreras, Acosta explicó que Phillip Island tiene un carácter que requiere una gran concentración.



Pedro Acosta se cayó dos veces en el MotoGP de Japón

Lea también: Marco Bezzecchi desvela la cronología del accidente de Marc Márquez en Mandalika MotoGP



«Sin duda, esta es la carrera más dura del año mentalmente. No hay muchas pistas en el mundo donde puedas ir tan rápido junto al mar con todo ese viento», dijo Acosta, citado por VIVA desde Crash el jueves 16 de octubre de 2025.

Según él, la alta velocidad en cada curva, los rápidos cambios de dirección y la fuerte brisa del mar hicieron que cada vuelta pareciera una prueba de concentración y coraje. Acosta evaluó que el más mínimo error en la lectura de la dirección del viento podría tener consecuencias fatales.

Lea también: La última afección de Marc Márquez después de la cirugía de hombro, el objetivo es recuperarse en 16 semanas



Se sabe que este hermoso circuito al borde del Océano Austral se caracteriza por ser extremo. Además de los rápidos cambios del tiempo, las bajas temperaturas y la presión del viento del mar pueden cambiar en cuestión de minutos, lo que dificulta a los motociclistas predecir el agarre de los neumáticos y la dirección de la velocidad de la motocicleta.

Acosta todavía recuerda muy bien su desagradable experiencia la pasada temporada en Australia. En ese momento no pudo presentarse a la carrera Sprint porque sufrió un grave accidente en los entrenamientos libres. Sin embargo, corredor El español no quiere repetir el mismo error.

Este año, llegó a Phillip Island con mucha confianza después de lograr con éxito el segundo podio en el Gran Premio de Indonesia. Estos resultados son una fuerte señal de que KTM es ahora más competitiva en circuitos rápidos como Assen, Silverstone y Phillip Island.

«Por esa razón, intentemos mantener esta consistencia en la que ahora estamos luchando por las cinco primeras posiciones y no cometamos errores como en la carrera al sprint», añadió.

Este circuito de 4,4 km de longitud es conocido como una de las pistas más bellas y peligrosas del calendario de MotoGP. Su ubicación frente al mar hace que el viento sea un factor clave. Muchos corredores admiten que en las curvas 1 y 3, las ráfagas de viento pueden empujar la moto hacia el exterior de la pista, incluso cuando el acelerador está cerrado.