Pedro Acosta es ira a Fabio Quartararo después del caos del Hungría MotoGP Sprint

VIVA – La situación calentada ocurrió después del sprint Motogp Hungría cuando Pedro AcostaKTM Racer, acusando Fabio Quartararo como el culpable del caos en Doblar 1 produce una colisión destructiva carreras Para algunos corredores clave, incluida la propia Acosta.

Al comienzo del sprint, Quartararo lanzó un ataque agresivo desde la sexta posición. Trató de adelantar en el interior de la curva 1, pero no pudo frenar a la derecha y golpeó la parte posterior del motor Bastianini Enea. Esta colisión hace que Marco Bezzecchi y Pedro Acosta obligaron a la pista a evitar, de modo que pierda muchas posiciones.



Duel Pedro Acosta Dan Marc Márquez

Quartararo finalmente cayó debido al incidente, mientras que Bastianini duró más antes de participar en la próxima colisión con Johann Zarco. Smokey Peugeot -Ups, que significa drama de Smokin ‘MotoGP continúa.

Reacción de Pedro Acosta

Acosta cree que Quartararo merece una penalización y no entiende cómo puede causar el incidente.

«Hicimos un buen comienzo, hicimos un buen frenado para Bend 1, y luego Fabio vino y destruyó el Bezzecchi, Bastianini y yo», Acosta, citado por Viva Automotive de Crash Sunday, 24 de agosto de 2025.

También destacó que el Quartararo se amplía inesperadamente y espera que todas las partes estén más tranquilas al día siguiente.

Acción de mayordomos

Los administradores de FIM toman medidas contra este incidente al dar una penalización de vuelta larga a Quartararo para la carrera principal el domingo, porque se considera que creó una situación peligrosa y causó contacto con otros ciclistas que fueron violaciones graves a pesar de que esta fue la primera violación de esta temporada.

Mientras tanto, Bastianini también recibió una multa en forma de una penalización de doble vuelta doble debido a su colisión con la colisión del efecto dominó Zarco al comienzo del sprint que condujo a una penalización adicional.

Caos en Sprint Balaton Park



Yamaha Monster Racer, Fabio Quartararo

El sprint en Balaton Park fue realmente caótico desde el principio. Marc Márquez dominó con éxito y salió como ganador, mientras que muchos jinetes, incluidos Quartararo y Bastianini, no pudieron terminar. Pedro Acosta también experimentó sus propios accidentes mientras intentaba superar a Jorge Martin, haciendo que su posición final sea más disminución.

Sprint Hungría motogp resalte cuán delgado es el límite entre ambición y error. La acción agresiva de Quartararo en la esquina 1 no solo dañó sus propias oportunidades, sino que también tuvo un impacto en varios rivales, incluida Acosta, que sintió la pérdida más obvia del accidente.

Las largas sanciones, por supuesto, se aplican directamente en la carrera principal. Aunque se pueden ver disputas desde la perspectiva del corredor, MotoGP nuevamente demuestra que la seguridad y el juego limpio se convierten en una prioridad en el mundo de las carreras automotrices.