Pedro Acosta desvela la estrategia de Pedrosa que es la clave para el podio del portugués en MotoGP

Jacarta – Joven corredor talentoso de España, pedro acostanuevamente se robó la atención del evento MotoGP 2025 después de terminar con éxito en el podio en la serie del Gran Premio de Portugal. Pero, curiosamente, Acosta no sólo destacó su propia actuación.

De hecho, elogió especialmente a leyenda MotoGP, Dani pedrosaquien ahora actúa como piloto de pruebas y mentor en el equipo Red Bull ktm Carreras de fábrica.



El piloto de MotoGP, Pedro Acosta.

Carreras En el Circuito del Algarve, Portimao, fue feroz desde la primera vuelta. Acosta, que partió desde la primera fila, se mostró agresivo y tuvo una dura competencia con Alex Márquez y Pecco Bagnaia. Después de 25 vueltas agotadoras, el joven de 20 años logró terminar en tercer lugar, logrando un importante podio que confirmó su condición de uno de los jóvenes talentos más prometedores de MotoGP.

Curiosamente, el día antes de la carrera principal, Acosta también casi gana la carrera Sprint, donde estaba a sólo 0,120 segundos de Alex Márquez en la línea de meta. Estos resultados muestran una mejora significativa en su rendimiento desde su debut en la categoría reina con KTM.

En una entrevista posterior a la carrera, Acosta dijo abiertamente que su éxito no podía desvincularse de la influencia de Dani Pedrosa. Admitió que aprendió mucho de la leyenda, tanto sobre técnicas de conducción, gestión de carrera como estrategias para afrontar la presión en la pista.

«Sí, quiero decir que Dani tiene mucha experiencia y acabamos de hablar de la carrera de ayer y tratamos de gestionarla de una manera diferente», dijo Acosta, citado por VIVA de Chocar Martes 11 de noviembre de 2025.

Acosta también añadió que ahora habla y pide consejo a Pedrosa con más frecuencia que la temporada anterior.

«Ahora probablemente lo uso con más frecuencia que el año pasado. Pero estoy muy agradecido de tenerlo y por el trabajo que ha hecho por mí».

Dani Pedrosa, conocido como uno de los pilotos más consistentes de la era moderna de MotoGP, es ahora una figura importante en el desarrollo del proyecto KTM. Además de probar la moto y proporcionar comentarios técnicos, Pedrosa también actúa como mentor personal para corredores jóvenes como Acosta.

Su más de una década de experiencia en MotoGP proporciona una valiosa perspectiva sobre cómo conquistar circuitos difíciles como Portimao, conocido por su elevación extrema y curvas rápidas.