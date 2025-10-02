Pedro Acosta admite confundido por la disminución de los neumáticos extremos en el motogp japonés

VIVA – joven corredor de España, Pedro Acostaexperimentando un fin de semana difícil en Motogp Japón 2025. El jinete de carreras de fábrica KTM afirmó no entender por qué prohibición Su moto experimentó una disminución drástica en el rendimiento (caída de neumáticos), a pesar de que sintió que había manejado bien la condición del neumático carreras.

La carrera en Twin Ring Motegi se convirtió en uno de los más esperados, teniendo en cuenta que Acosta parecía competitiva en el circuito la temporada anterior.

MotoGP Racer, Pedro Acosta

Pero este año, ocurren diferentes escenarios. En lugar de terminar en la zona puntual, Acosta en realidad se debilitó bruscamente después de la mitad de la carrera y perdió significativamente el ritmo.

Los datos muestran que la gestión de neumáticos es buena

En la entrevista posterior a la raza, Acosta expresó su confusión de los datos mostrados por el equipo. Según Notes, realmente no expandió los neumáticos, incluso haciendo una gestión más cuidadosa que la serie anterior.

«Los datos muestran que he manejado bien los neumáticos, pero los resultados en la pista son diferentes. Parece que los neumáticos perdieron el rendimiento tan rápido sin razón aparente», dijo Acosta, citado por Viva de Crash el jueves 2 de octubre de 2025.

Esta condición se frustró a Acosta porque sintió que había llevado a cabo las instrucciones del equipo correctamente. Desafortunadamente, la degradación de los neumáticos todavía ocurre más rápido que las estimaciones.

Velocidad de carrera más alta

Acosta también destacó el hecho de que la velocidad de MotoGP japonesa de 2025 aumentó drásticamente en comparación con el año pasado. Francesco «Pecco» Bagnaia incluso registró el tiempo de carrera más rápido de la historia en Motegi, una prueba de que el ritmo de la carrera era cada vez más competitivo.

«En primer lugar. Hice un buen comienzo, intenté transmitirlo Doblar 1, lo pasé en la esquina 3, intenté pasarlo en la esquina 5, y un día dije dónde dije ‘Está bien, no puedo pasar a esta persona, trato de quedarme aquí «, dijo Acosta.

La feroz carrera desde la vuelta inicial obligó a los jóvenes corredores a seguir en modo agresivo, lo que podría haber acelerado el final del rendimiento del neumático a pesar de que él mismo sintió que era bastante cuidadoso.

Problemas que aparecen desde Sprint

Acosta también reveló que los signos de problemas de neumáticos que realmente había sentido desde la carrera de sprint. Sin embargo, cuando la carrera está llena el domingo, las condiciones empeoran. En algún momento, solo puede sobrevivir sin poder llevar a cabo el ataque hacia adelante.

«En el sprint ya es difícil, pero en la carrera principal, los neumáticos parecen agotarse más rápido. Trato de sobrevivir, pero es difícil mantener la velocidad», explicó.

Dos veces seguidas no terminando

Los malos resultados en Japón completaron los registros negativos de Acosta en las últimas dos carreras. Anteriormente, no pudo terminar en San Marino debido a problemas técnicos en la cadena de motocicletas. Ahora, aunque la moto no es mecánicamente problemática, los neumáticos son un factor que daña sus oportunidades.

Para Acosta, esto es ciertamente decepcionante, porque todavía se está adaptando a la dureza de la clase Premier MotoGP. Sin embargo, enfatizó que el potencial de las motocicletas KTM todavía existe, y el equipo solo necesita comprender problemas más profundos.

Centrarse en MotoGP Mandalika

Ahora, la atención de Acosta cambia a MotoGP Indonesia en Mandalika. Espera que KTM pueda encontrar una solución al problema de la degradación severa de los neumáticos. La próxima carrera es muy importante para que él revise la consistencia y restaure la autoconfianza.

El caso Pedro Acosta en el MotoGP japonés destaca la importancia de la gestión de los neumáticos en las razas modernas. Aunque los datos muestran que no es demasiado agresivo, la realidad en la pista dice de manera diferente. Con dos resultados consecutivos deficientes, la carrera en Mandalika será una prueba importante para que estos jóvenes corredores se eleven y vuelvan a funcionar como uno de los mayores talentos en MotoGP.