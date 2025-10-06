¿Pedir prestado dinero a los bancos islámicos, incluida la usura? Esta es la explicación de Buy Yahya

Yakarta, Viva – Cuando está limitado por problemas financieros, a menudo alguien toma dinero del banco para parchear todas las necesidades. Sin embargo, el problema de algunos bancos aún implementa intereses en sus productos financieros.

Para un musulmán, esto es ciertamente un límite, porque el interés bancario se considera una categoría ribete Prohibido en el Islam.

Lo que Allah Todopoderoso dice a través de Al-Qur’an El asunto de la ley de usura es muy claro que el Islam lo prohíbe. De hecho, Allah SWT enfatizó que lucharía contra los perpetradores de la usura si continuaba.

«Oh, usted cree, teme a Allah y deja al resto de la computadora portátil (el Beium) si crees». (Al permaneció 278).

«Entonces, si no lo haces (dejando el resto de la usura), entonces sepan que Allah y el mensajero lucharán contra ti.«(QS Al permaneció 279).

Entonces, ¿cómo es la ley para pedir prestado dinero? un banco de shariah?

Respondiendo a esto, kh yahya zainul ma’arif o conocido familiarmente Compra yahya dijo que los musulmanes pueden pedir prestado dinero en bancos islámicos, porque ha habido muchos productos bancarios islámicos que están de acuerdo con la ley islámica.

«Mientras etiquetabas la Sharia, no preguntas mucho, pero eres Husnudzon. Porque en los bancos islámicos han sido manejados por expertos para presentar transacciones en él», dijo Buya Yahya en Youtube al bahjah tv Visto el martes 7 de octubre de 2025.

Para asegurarse de la usura libre de usura, Buya sugirió venir a los bancos islámicos y estudiar sus productos directamente.

«Dios desee, es Halal y bendición. De hecho, necesitas apoyar a los bancos islámicos. Los bancos de la Sharia hasta ahora apoyamos», dijo.

«Debido a que nuestros oponentes son bancos convencionales. Es decir, no permita que el banco que haya sido etiquetado como la sharia peor porque no lo apoyamos», continuó.

Buya yahya espera que los musulmanes cambien banco convencional a los bancos islámicos como forma de apoyo.

«Cualquiera que se haya unido al banco islámico no degrade a nadie que todavía esté en un banco convencional», concluyó.