Pedimos disculpas porque todavía hay deficiencias y seguimos mejorando.

Jacarta – División Profesional y de Seguridad (Propam) Policía de la República de Indonesia (policia nacional) que conmemora su 23.º aniversario, que se celebrará el 17 de octubre de 2025.

En el momento de la conmemoración de este aniversario, Propam Polri seguirá superándose para mejorar servicio público

El jefe de la División Propam de la Policía Nacional, Irjen Abdul Karim, pidió disculpas a todo el pueblo indonesio. También se dio cuenta de que su partido todavía tenía muchas deficiencias a la hora de servir a la comunidad.

«Con motivo del 23º aniversario de Propam Polri, yo, como líder, quisiera expresar mis más sinceras disculpas a todo el pueblo indonesio. Nos damos cuenta de que todavía hay deficiencias en nuestros servicios», dijo Abdul en su declaración del viernes 17 de octubre de 2025.

Abdul dijo que su partido no permanecerá en silencio. Dijo que continuaría mejorándose para mejorar los servicios a la comunidad.

«Sin embargo, no nos quedaremos callados. Seguiremos mejorando, luchando y comprometiéndonos a brindar el mejor servicio, para crear una Policía Nacional cada vez más profesional y querida por el público», afirmó Abdul.