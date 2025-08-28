Pedidos de la junta ferroviaria Compruebes de proyecto estrictos después de las banderas de CAG Rs 10.72-crore pérdida







Refiriéndose a un Contralor y Auditor General (CAG) de la India Informe que marcó una pérdida de Rs 10.72-crore, la junta ferroviaria ha dirigido a todas sus zonas a llevar a cabo una evaluación exhaustiva de todos los factores antes de comenzar la construcción de cualquier proyecto de infraestructura. Según la junta ferroviaria, la pérdida ocurrió debido a una mala planificación y una mala ejecución.

Según la agencia de noticias PTI, el asunto se refiere a uno de los patios ferroviarios en los que se construyeron líneas en boxes, pero no se pudo usar porque podría haber causado problemas operativos.

También ha salido a la luz que las líneas de boxes están lavando las líneas debajo de la pista para limpiar y mantener a los entrenadores.

Sin embargo, en una comunicación oficial el martes, dirigida a los gerentes generales de las 17 zonas, la Tabla de ferrocarril Dicho: «En uno de los párrafos del informe del CAG, se observó que las líneas de boxes se planificaron en uno de los yardas. Sin embargo, después de que las obras se completaron físicamente, las líneas de boxes no pudieron conectarse con el patio existente, ya que el departamento operativo citó que esta conexión obstaculizará el movimiento de los trenes».

La carta oficial enviada a las 17 zonas también se destacó, como resultado de una mala planificación en la etapa inicial, los ferrocarriles incurrieron en un gasto infructuoso de Rs 10.72 millones de rupias, y este artículo se convirtió en un para de auditoría «.

Asegurando que todas las zonas planifiquen adecuadamente y realicen una evaluación exhaustiva, la junta ferroviaria declaró además: «Se informa que los ferrocarriles zonales y las unidades de producción se pueden tomar una decisión de construir cualquier infraestructura solo después de la evaluación adecuada de todos los factores, incluida la planificación de su integración con las redes existentes».

En vista de maximizar las ganancias y asegurarse de que la entidad rica en efectivo de la India no enfrente pérdida, la junta ferroviaria india ha estado haciendo constantemente esfuerzos. Anteriormente, los Railways Indian también anunciaron que lanzaron ‘Porter On Call’ para en línea reserva del servicio Porter.

Hace unos meses, los ferrocarriles indios introdujeron el sistema para garantizar que los pasajeros disfruten de un viaje suave y sin esfuerzo y no tengan que transportar equipaje pesado mientras viajan solo o con sus familias.

