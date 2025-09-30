Pedido piloto de ‘muy joven Frankenstein’ Lands FX con Zach Galifianakis

FX Quiere caminar de esta manera, con el cableador básico oficialmente dando una orden piloto a la comedia «muy Young Frankenstein. »

El proyecto fue originalmente se informa estar en proceso en junio. El piloto protagonizará Zach Galifianakis («The Hangover», «Bestets» de FX), Dolly Wells («Doll & Em», «Inside Man») y Spencer House («Tell Me Mentir Kumail Nanjiani («Silicon Valley», «The Big Sick ‘). Como se informó anteriormente, Cary Elwes (» Robin Hood: Men in Tielas «,» The Princess Bride «) también protagonizará.

Los detalles exactos de la trama se mantienen en secreto, aparte del hecho de que el piloto está inspirado en la película de Mel Brooks-Gene Wilder «Young Frankenstein». Los detalles del personaje también están en secreto, pero las fuentes dicen que Galifianakis interpretará al Dr. Frankenstein. También se informó previamente que Elwes interpretaría al presidente de los Estados Unidos. Si el programa se recoge para la serie, se emitiría en Hulu.

«Muy joven Frankenstein» recibe del escritor Stefani Robinson, quien también se produce junto con Taika Waititi y Garrett Basch. Los tres son alumnos de la exitosa serie de comedia de FX «What We Do in the Shadows». Waititi también dirigirá al piloto. Brooks, quien coescribió y dirigió la película, producirá ejecutivos, al igual que Kevin Salter y Michael Gruskoff. Salter es el socio productor de Brooks, mientras que Gruskoff produjo la película original. 20th Television es el estudio.

«Young Frankenstein» se estrenó en 1974 para amar de críticos y audiencias. Es ampliamente citado como una de las películas estadounidenses más divertidas jamás hechas. Wilder protagonizó el Dr. Frederick Frankenstein (o Fronk-en-Steen), el nieto del Victor Frankenstein. Cuando hereda la propiedad de su abuelo en Transilvania, Frederick se siente atraído por continuar el trabajo de su predecesor para reanimar a los muertos.

El elenco también incluyó a Cloris Leachman, Marty Feldman, Teri Garr, Madeline Kahn, Peter Boyle y Kenneth Mars. Gene Hackman también hace una breve aparición en la película como un hombre ciego que se encuentra con el monstruo de Frankenstein.