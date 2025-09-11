Peces, las aves podrían inspirar a la ‘inteligencia de enjambre’ del robot

Se ha desarrollado un nuevo marco de reglas de diseño geométrico para impulsar la inteligencia del enjambre, la rama de AI Eso imita los comportamientos grupales de aves, peces y abejas.
El movimiento coordinado de los robots podría mejorar las operaciones de búsqueda y rescate y la detección de incendios forestales. La escuela de pescado como una forma de evitar a los depredadores. Las abejas usan el enjambre como su método de reproducción. Sin embargo, replicar este comportamiento autoorganizado en los enjambres artificiales ha sido un gran desafío para los investigadores.
El estudio se centra en un desafío central para robótico Enjambres: establecer un mecanismo de control descentralizado para funcionar sin siquiera una sola autoridad guía. Los investigadores desarrollaron una nueva cantidad llamada ‘Curvity’, que hace que un robot se curva en respuesta a una fuerza externa e interactúe con sus compañeros robots.
