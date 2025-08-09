Pecco Bagnaia reveló un gran desafío en el circuito de Balaton Park

VIVA – Estación Motogp 2025 presenta nuevos desafíos para el corredorincluido Pecco Bagnaia. Circuito de Balaton Park En Hungría habrá un nuevo lugar en el calendario de MotoGP, y Bagnaia reveló que este circuito no está exento de dificultad. Mencionó un diseño de pista único, especialmente Chicane y su configuración de curva, se convirtió en un elemento que necesitaba atención adicional de los corredores.



Ducati Racer, Pecco Bagnaia y Jack Miller

Desafíos principales: chicane y curva apretada

Bagnaia destacó que Balaton Park tiene un diseño «muy diferente», donde muchas curvas apretadas y chicane lo convierten en un circuito de baja velocidad. Hizo hincapié en que los corredores deben tener mucho cuidado al enfrentarse a Chicane para no perder el ritmo. Sin embargo, Bagnaia expresó su aprecio por el diseño general del circuito y dijo que estaba bastante satisfecha después de probarlo con Ducati Panigale V4 S.

La singularidad del diseño requiere un estilo de carrera especial.

Balaton Park se clasifica como una pista de «parar y llevar», lo que requiere que los conductores apliquen un estilo de carrera diferente de los circuitos rápidos en general. Bagnaia afirma que cada vez que se ha encontrado el ritmo, la sensación de velocidad que se desarrolla se vuelve satisfactoria. Aun así, se necesita adaptación porque la velocidad promedio es baja y el carácter de circuito técnico.

Comparación de la preparación de Ducati y otros corredores

Balaton Park fue utilizado anteriormente en el evento Worldsbk y probado por corredores como Toprak Razgatlıoğlu. Ducati luego realizó una sesión de prueba privada utilizando Panigale V4 S para que los corredores de MotoGP, incluida Bagnaia, pudieran reconocer al personaje del circuito antes de la carrera. Esto se ha convertido en una parte importante de la preparación para el primer médico de cabecera de Hungría desde 1992.



Ducati Racer, Pecco Bagnaia

Balaton Park Circuit ofrece sus propios desafíos para los corredores de MotoGP, especialmente en la conquista de las curvas de chicane y técnica en pistas de baja velocidad. Pecco Bagnaia es consciente de la necesidad de adaptación al estilo de carreras y atención adicional al pasar por Chicane, pero es optimista acerca de una experiencia de carreras satisfactoria después de que se descubre el ritmo. La preparación cuidadosa a través de la prueba privada de Ducati es la clave para lidiar con el debut en el GP húngaro 2025 con confianza.