Pecco Bagnaia reveló un gran avance en el entrenamiento austriaco de MotoGP 2025

VIVA – El viernes (agosto de 1525), Francesco «Pecco» Bagnaia parecía impresionante en la sesión práctica Motogp Austria, registró la tercera posición más rápida con una diferencia de solo 0.268 segundos de su compañero de equipo, Marc Carquez. Curiosamente, Bagnaia reveló que por primera vez esta temporada, sintió una «sensación» frenado En la parte delantera del motor hay un desarrollo muy positivo.

Leer también: Eche un vistazo a cómo trabaja el ABS en una motocicleta y la diferencia con ABS Car



Adaptación a componentes de freno de 355 mm



Ducati Racer, Pecco Bagnaia y Jack Miller

Leer también: ¡Gran debut! Los corredores de pistas intentan actualizar Aprilia en Austria MotoGP



Citado por Viva Automotive de Crash, sábado 16 de agosto de 2025, uno de los factores que podrían respaldar el progreso de Bagnaia es el uso de un disco de freno delantero de 355 mm, que previamente demostró ser efectivo cuando lo probó en Aragón. Dijo que este componente podría ser una clave, por lo que pudo frenar de manera más agresiva y cómoda.

Conciencia de los desafíos del neumático trasero

Leer también: Dos cosas importantes que son la prioridad de Alex Márquez para el resto de la temporada 2025 MotoGP



Aunque se sintió mejor en la zona de frenado, Bagnaia advirtió que el desgaste del neumático trasero esta temporada se sintió mucho más alto que el año pasado en Anillo de toro rojo y es el mismo desafío para todos los corredores

Contexto más amplio: rendimiento y competencia en Austria MotoGP

El récord de dominación de Bagnaia y la dificultad esta temporada

Pecco Bagnaia Ha ganado cinco carreras consecutivas en el Red Bull Ring desde 2022 tres GP y dos sprints gracias al frenado extremo que se convirtió en su principal fortaleza. Pero este año, con una nueva moto GP25, en realidad experimentó un desafío serio en el frenado, convirtiéndose en «uno de los peores» en la red en términos de mantenimiento de la posición. Reconoció la dificultad de ingresar correctamente a la esquina debido a la falta de control en el frente, que anteriormente se convirtió en la ventaja.

Desafíos de Márquez y puntos de freno

Mientras tanto, Marc Márquez, quien también está montando Ducati, dijo que el punto de frenado es un aspecto clave para competitivo en Red Bull Ring. Destacó que la consistencia en el punto de frenado abre mayores oportunidades para un fuerte rendimiento de carreras. Según el análisis, Márquez incluso se había destacado en la velocidad del entrenamiento y tenía el potencial de poner fin al dominio de Ducati en el circuito de Austria, que a menudo ganaba Bagnaia.



Ducati Racer, Pecco Bagnaia

Pecco Bagnaia parece estar redescubriendo la sensación de frenado que realmente necesita en MotoGP esta temporada mediante el uso de discos delanteros de 355 mm y esto trae nuevas esperanzas en el Red Bull Ring.

Sin embargo, los desafíos como el desgaste de los neumáticos traseros y la adaptación a la moto GP25 siguen siendo la tarea principal. Con una feroz competencia de Marc Márquez, especialmente en términos de frenado y consistencia del ciclo de carreras, la competencia en el arena de MotoGP austriaco es cada vez más interesante y llena de drama.