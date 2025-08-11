Pecco Bagnaia reveló las deficiencias que hicieron disminuir su rendimiento en MotoGP

VIVA – Pecco Bagnaia Reconociendo su dificultad con la moto Ducati Motogp 2025 ha llegado al punto en que ahora es el «peor» en la red para mantener su posición.

El problema de Bagnaia con GP25 ha sido bien documentado, con el dos veces campeón mundial ha estado desesperado por luchar contra su nuevo compañero de equipo Marc Márquez para luchar por el título de este año.



Ducati Racer, Pecco Bagnaia y Jack Miller

En particular, corredor A Italia le resulta difícil reducir la velocidad de su moto y entrar en la curva de acuerdo con sus deseos.

Bagnaia cree que la debilidad de este frenado hace que sea más fácil para otros corredores alcanzarlo y hace que sea aún más desplazado, aunque antes de que estaba orgulloso de poder sostener a sus rivales.

«Me he quejado del problema de frenar y entrar en la curva desde hace algún tiempo, desde que en Tailandia», dijo el fabricante de Ducati a Sky Italia, citado Carsh Lunes 11 de agosto de 2025.

Pecco Bagnaia reconoció que uno de los mayores problemas que enfrentó esta temporada fue la dificultad de frenenar con fuerza y ingresó a la curva de manera óptima, lo que la hacía vulnerable a otros corredores. Dijo que ahora era «uno de los peores» en la red en ese aspecto.

«Siempre soy difícil de aprobar, o al menos si alguien intenta adelantar, generalmente se ensanchan. Pero ahora la situación se invierte. Soy el peor, todos me alcanzaron durante el frenado, no podía frenar duro … Tenía dificultad en esa parte», agregó.

Según Bagnaia, cuando trató de frenar más fuerte, a menudo perdió la estabilidad o la posición de rival demasiado de cerca si el frenado más suave, tenía dificultades para ingresar a la esquina suavemente.

Esta dificultad no es solo dañina performar La carrera, pero también evitó la oportunidad de que Bagnaia compitiera en el título, especialmente después de que Marc Márquez parecía muy frente a la clasificación. Ahora, el objetivo de Bagnaia ha sido perseguido para buscar la posición de Alex Márquez, que estaba al frente, con la esperanza de mejorar gradualmente el rendimiento hasta el final de la temporada.

Pecco Bagnaia es de hecho un corredor confiable con dos títulos mundiales de MotoGP, pero este año su Ducati, GP25, muestra los límites de las habilidades que no han estado completamente de acuerdo con el estilo de las carreras. El problema del frenado y la entrada de esquina es un punto crucial que interfiere con el rendimiento y la posición de las carreras. Aun así, Bagnaia sigue siendo tranquila, realista y decidida a mejorar las condiciones para mantener los logros de esta temporada y preparar todo para la siguiente temporada.