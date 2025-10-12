Pecco Bagnaia revela cosas sorprendentes de ser compañero de Marc Márquez en Ducati

VIVA – Una combinación de Francesco Pecco Bagnaia Y Marc Márquez en el equipo de fábrica ducati Para la temporada 2025, muchos observadores lo llaman el “equipo de ensueño”. MotoGP.

La combinación de apodos, logros y presión genera grandes expectativas, pero para el propio Bagnaia hubo algunas cosas que realmente sorprendieron cuando compartió garaje con el piloto español que ha ganado títulos mundiales.

Marc Márquez, piloto de Ducati Lenovo

Una de las primeras cosas que Bagnaia sintió fue que cuando dos corredores campeones del mundo estaban en un equipo, la competencia no sólo se producía en la pista sino también dentro del equipo a partir del escenario. motorselección de componentes y mentalidad cada vez que sales a la pista.

«Al principio estaba un poco preocupado. Él siempre decía que ponía palos en las ruedas, incluso por parte de sus compañeros», dijo Francesco Pecco Bagnaia, citado por VIVA de Chocar Domingo 12 de octubre de 2025.

La motivación y la esperanza de seguir rindiendo en lo más alto aumentaron, porque Márquez no era un piloto reserva, sino que inmediatamente estuvo en el nivel más alto, con igual material y apoyo de la fábrica Ducati. Bagnaia dijo que Márquez había sido rápido desde el principio a pesar de que solo llevaba mucho tiempo con una moto Ducati, lo que hizo sentir a Bagnaia que su compañero de equipo sería muy competitivo.

Bagnaia admitió que estaba un poco sorprendido por la rapidez con la que Márquez pudo mostrar un alto rendimiento a pesar de que acababa de unirse a Ducati. Márquez es conocido por su larga carrera en Honda, y la gente sospecha que los cambios en la configuración de la moto, el chasis, el estilo de conducción y el estilo de trabajo dentro del equipo requerirán un largo tiempo de adaptación.

Sin embargo, en realidad, Márquez demostró que podía adaptarse rápidamente al GP Desmosedici tanto en términos de sensaciones con la moto como de competitividad en las primeras vueltas.

Sentarse en el asiento como piloto oficial junto a un campeón mundial como Márquez supone una verdadera presión mental para Bagnaia. Las fuentes dijeron que Bagnaia había sentido que había perdido la confianza debido a los nuevos estándares que debían cumplirse tanto por parte de Ducati, que quería maximizar sus oportunidades de título, como por las expectativas del público.