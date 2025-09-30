Pecco Bagnaia habló sobre la importante figura detrás de su victoria

VIVA – Francesco «Pecco» Bagnaia nuevamente mostró su calidad como uno de los mejores corredores Motogp Al alcanzar victoria Impresionante en el circuito de Motegi, JapónEn la temporada 2025.

Leer también: Formas fáciles de hacer que los asientos de motocicleta sean más cómodos y suaves



Sin embargo, interesante, esta victoria no es solo el resultado del trabajo duro en la pista, sino también gracias a la contribución de un miembro del equipo Ducati Que rara vez tiene el centro de atención.



Marc Márquez y Pecco Bagnaia

Leer también: Conoce a Prabowo, Marc Márquez: Estoy muy feliz de regresar a Indonesia



En la entrevista después de la carrera, Bagnaia destacó específicamente a Manuel Poggiali, el analista de video Ducati, que según él tenía un papel importante en la búsqueda de soluciones técnicas y estrategias de carreras.

Este nombre puede no ser tan popular como el ingeniero principal o la mecánica de Ducati, pero Bagnaia enfatizó que sin el aporte de Poggiali, la victoria en Japón puede ser difícil de realizar.

Leer también: MotoGP Indonesia 2025, Marc Márquez regresó a Mandalika como campeón mundial



La brillante actuación de Bagnaia en Japón

La temporada 2025 no fue sin problemas para Bagnaia. Inconsecuencia motor Ducati DesMosedici GP25 y los problemas técnicos dificultan los rivales rivales. Sin embargo, en Japón, se levantó extraordinario. Bagnaia ganó con éxito la pole position, luego dominó la carrera de sprint y finalmente obtuvo la victoria en la carrera principal.

Este rendimiento es un punto de inflexión muy importante, considerando que Bagnaia había experimentado previamente frustración debido a la dificultad para encontrar la configuración ideal de la motocicleta. Mencionó que en la sesión de prueba de Misano antes del médico de cabecera japonés, Ducati estaba confundido por qué el motor era inestable, especialmente al salir de la curva rápidamente.

«En una moto me siento cómoda, pero en otra moto hay una vibración que me hace perder el tiempo. Me frustra», dijo Bagnaia, citada por Viva de Crash el martes 30 de septiembre de 2025.

El importante papel de Manuel Poggiali

Detrás de ese éxito, Bagnaia reveló lo importante que el papel de Manuel Poggiali, un ex campeón mundial de 125cc y 250cc que ahora trabaja como analista de video Ducati. Según Bagnaia, Poggiali pudo ver pequeños detalles en datos de telemetría y grabaciones de video que a menudo se perdieron.

Junto con Casey Stoner, un ex campeón mundial de MotoGP que también dio información técnica, Poggiali logró mostrar el patrón de problemas experimentados por Ducati: el motor pierde la estabilidad en ciertas condiciones.

Aquí es donde el equipo encontró una solución de configuración más equilibrada, especialmente en el uso de componentes de chasis y basculante que se probaron anteriormente.

«Muchas personas no son conscientes de la importancia del papel de Manuel (Poggiali). Él trabaja detrás de escena, pero su análisis nos permite comprender el problema más rápido. Este crédito ganador no es solo para mí, sino también para él», dijo Bagnaia.

Nueva frustración y esperanza

Aunque feliz con la victoria en Japón, Bagnaia no cubrió su decepción. Consideró que Ducati debería poder encontrar esta solución a principios de la temporada 2025, de modo que sus posibilidades en la clasificación no estaban demasiado atrasadas.

«Estoy contento con este resultado, pero también enojado porque tomó mucho tiempo llegar a este punto. Si desde el principio pudiéramos encontrar la dirección correcta, mi posición en el campeonato sería mejor», dijo.

Con esta victoria, Bagnaia alcanzó el tercer lugar en la clasificación. Todavía está a 66 puntos detrás de Álex Márquez, que está en segundo lugar, con cinco carreras restantes.

Aunque la oportunidad de ganar el título se cerró después de que Marc Márquez se aseguró de que el campeón mundial, Bagnaia, estuviera decidido a terminar la temporada con fuerza.

Victoria Pecco Bagnaia En el MotoGP 2025 japonés no solo es una cuestión de habilidades y velocidad, sino los resultados del equipo de Ducati de cerca, incluidas las contribuciones de los miembros que a menudo se consideran «subestimados» como Manuel Poggiali.



Ducati Racer, Pecco Bagnaia

Con los elogios que dio abiertamente, Bagnaia no solo fortaleció la moral del equipo, sino que también mostró que cada detalle de datos, videos y experiencia en la pista desempeñó un papel importante en el logro de los máximos resultados.

Ahora, Bagnaia y Ducati trajeron un nuevo optimismo antes de la última serie de esta temporada. A pesar de que se ha lanzado el título mundial, están decididos a cerrar la temporada 2025 de la mejor manera y generar impulso para el próximo año.