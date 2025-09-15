Pecco Bagnaia Frustración, Gigi Dal’iggara le pide al equipo que mantenga la calma y el enfoque

VIVA – Director técnico Ducati Corse, los dientes de Dall’igna, discutió abiertamente la condición emocional de los cantantes campeón El mundo del defensivo Francesco Bagnaia (familiarmente llamado Pecco) que luego parecía frustrado después de una serie de resultados menos consistentes en la temporada Motogp 2025.

Dall’igna admitió que podía entender estos sentimientos, incluso reveló que él mismo había experimentado lo mismo.

Ducati Racer, Pecco Bagnaia y Jack Miller

«La situación de Pecco es complicada, está luchando. Como he dicho muchas veces, tenemos que encontrar una salida», dijo Dall’igna, según Viva de Chocar Lunes 15 de septiembre de 2025.

Pecco Bagnaia Experimentando una gran presión

Como campeón mundial defensor, las expectativas de Bagnaia son realmente muy altas. Esta temporada, a pesar de ganar una serie de primeras series, su rendimiento apareció arriba y abajo. En las últimas carreras, PECCO tiene dificultades para mantener el ritmo y la consistencia, lo que hace su posición en la clasificación superada por sus principales rivales, incluidos Jorge Martín y Marc Márquez.

Sin embargo, hizo hincapié en que lo más importante es cómo una persona puede elevarse nuevamente de situaciones difíciles. Según él, Bagnaia tiene una formidable mentalidad de campeón y se ha demostrado que puede surgir de presiones repetidas, incluso al ganar el título mundial antes de la temporada anterior a pesar de estar lejos de los rivales.

«También he perdido la paciencia, y los fanáticos de Pecco también han perdido la paciencia. Se siente natural que alguien pueda decir cosas así cuando los resultados no se han visto. Creo que es natural; todos somos humanos y siempre tenemos que comenzar desde esta suposición», agregó Dall’igna.

La temporada 2025 MotoGP ha entrado en la segunda mitad con una competencia cada vez más feroz. Con una distancia muy delgada de puntos en la clasificación, cada error puede tener un gran impacto en las posibilidades del título.

Ducati Racer, Pecco Bagnaia

La temporada 2025 parece ser una temporada desafiante para Francesco Bagnaia. A pesar de tener una alta reputación y un fuerte apoyo de Ducati, la disminución del rendimiento y los accidentes que a menudo ocurren han agotado su paciencia y también la paciencia del jefe, los dientes de Dall’igna.

La prueba en Misano puede ser un punto de inflexión si los cambios en la configuración y la mejora técnica se pueden aplicar inmediatamente. Pero una cosa es segura: una gran presión está ahora en el hombro de Bagnaia para demostrar que todavía puede volver al máximo rendimiento.