Pecco Bagnaia admitió que su equipo no pudo encontrar soluciones en MotoGP Mandalika

VIVA – Fin de semana Motogp Indonesia precisamente Mandalika 2025 es uno de los momentos más difíciles para Pecco BagnaiaDespués de parecer dominante en Motegi una semana antes.

Corredor Ducati Lenovo admitió que estaba confundido y frustrado porque no pudo encontrar el mejor ritmo todos los fines de semana en Circuito Mandalika, donde luchó duro para encontrar el mismo equilibrio de motos que su victoria en Japón.

Del dominio en los motos hasta las dificultades en Mandalika

Solo una semana antes, Pecco Bagnaia parecía extraordinario en el Japones MotoGp ganó la pole position, ganó en la carrera de sprint y dominó la carrera principal. Sin embargo, las condiciones se volvieron completamente al llegar a Indonesia.

Desde la primera sesión de entrenamiento, Bagnaia ha mostrado signos de dificultad. Afirmó que no podía obtener suficiente agarre de neumáticos (agarre), y el equilibrio de su motocicleta se sentía «completamente diferente» en comparación con la semana pasada.

«Un fin de semana muy decepcionante, después de lo que sucedió la semana pasada. La posición de la pole y ganar las dos carreras. Espero llegar aquí y esta pista nunca es fácil para mí, pero siempre obtengo buenos resultados», dijo Bagnaia por Viva de Chocar Lunes 6 de octubre de 2025.

Como resultado, Bagnaia solo pudo terminar muy atrás en la sesión de carrera de sprint, durante casi 30 segundos detrás del ganador. En la carrera principal, su destino estaba empeorando, perdió su velocidad desde la primera vuelta y finalmente cayó en la octava vuelta desde 27.

Ducati no encontró un problema claro

Bagnaia explicó que el equipo de Ducati había analizado todos los datos técnicos, pero aún no había encontrado la causa exacta de su bajo rendimiento. Incluso mencionó que todo el equipo se sintió confundido porque la moto utilizada técnicamente era la misma que en Motegi, pero los resultados fueron realmente inversamente proporcionales.

Según él, el agarre trasero es el principal problema. El circuito de mandalika caliente y abrasivo hace que el neumático pierda rápidamente el agarre, y su ducati gp24 no se ajusta a la condición.

Mandalika se convirtió en un «rompecabezas» para Ducati

Para Bagnaia, el circuito de Mandalika ha sido durante mucho tiempo una de las pistas desafiantes. Personaje camino Lo que combina giros rápidos y áreas con baja potencia de agarre a menudo complican Ducati Racer.