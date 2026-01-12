Pecadores, Teyana Taylor y más

El Globos de Oro Estamos a mitad de camino y todavía estamos llenos de preguntas candentes: ¿Qué estrellas aprovecharán más la barra libre? ¿Cuántos chistes sobre “Rivalidad acalorada” se harán? ¿El nuevo presentador de CBS Evening News, Tony Dokoupil? terminar el espectáculo con un monólogo ¿Haciéndolo todo sobre sí mismo? Solo el tiempo lo dirá, pero por ahora, mira los mayores desaires y sorpresas de la noche, actualizándolos en vivo.

Sorpresa: Teyana Taylor gana el premio a la mejor actriz de reparto en una dura competencia

Mientras que la estrella de “Sentimental Value”, Inga Ibsdotter Lilleaas, fue la elegida por los expertos y el papel villano de Amy Madigan en “Weapons” ganó fuerza en la carrera, Taylor aseguró la victoria en los Globos por su explosiva actuación en “One Battle After Another”.

<br />

Desaire: Mejor música original no transmitida en televisión

Hay millones de premios: ¡encuentre espacio para uno más! La parte “Smartless” tomó una eternidad… ¡sustituye esto por aquello!

Desaire: Ryan Coogler pierde ante Paul Thomas Anderson en la carrera por el guión

Se cree ampliamente que Coogler se llevaría los honores del guión por «pecadores” y Anderson se llevaría el Globo a la dirección por “One Battle After Another”, pero ese no fue el caso.

Desaire: No hay clips de películas durante la primera hora

Danos una muestra de las películas: ¡siempre hace que la noche sea más especial! Después de todo, ¡las nominaciones a los podcasts obtuvieron clips!

Sorpresa: Amy Poehler se lleva el primer podcast Globe

Su podcast es muy encantador, pero es una locura que comenzó el 18 de marzo de 2025.

Sorpresa: el DJ aporta algo de calidez con música intersticial.

Ver a Stellan Skarsgård subir al escenario con “Yeah!” de Usher. Fue un momento delirantemente surrealista, junto con Macaulay Culkin subiendo al escenario con “Return of the Mack” de Mark Morrison.

La empresa matriz de Variety, PMC, es propietaria del productor de los Globos de Oro, Dick Clark Prods. en una empresa conjunta con Eldridge. Polymarket es el socio exclusivo del mercado de predicción de los Globos de Oro.