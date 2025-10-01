‘Peanuts’ para permanecer en Apple TV+ hasta 2030 bajo la extensión de New Deal

El «MiseriaLa pandilla se queda en marcha en Apple TV+con el streamer entrando en una extensión de un acuerdo de cinco años para mantener a Charlie Brown y sus amigos en el servicio hasta 2030.

Apple originalmente comenzó a programar la programación original de «maní» en 2018, con la entonces incipiente Apple TV+ convirtiéndose en el hogar de toda la biblioteca «Peanuts» en 2020. La extensión marca una expansión de la asociación entre Apple y Wildbrain, Peanuts Worldwide y Lee Mendelson Productions de películas. Los programas originales de «Peanuts» en Apple TV+ incluyen «Camp Snoopy», «» Snoopy Presents: Its the Small Things, Charlie Brown «y» Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10 «.

El nuevo acuerdo incluye la biblioteca clásica, así como planes para más nuevas series y especiales originales. Un largometraje animado, anunciado por primera vez en 2023, también está actualmente en producción.

«En este hito del 75 aniversario, se siente increíblemente significativo continuar nuestra colaboración con nuestros socios brillantes en Wildbrain, Peanuts Worldwide y Lee Mendelson», dijo Tara Sorensen, jefa de programación infantil para Apple TV+. «Nuestro compromiso, dedicación y pasión por ‘Peanuts’ es profundo. Estos queridos personajes e historias tienen un significado atemporal, resonando con personas de todas las edades en todo el mundo. Y estamos encantados de que los icónicos especiales de vacaciones estarán disponibles para que todos experimenten, continuando esta tradición tradicional y comodidad de tiempo».

Los fanáticos sin una cuenta de Apple TV+ también pueden transmitir varios especiales clásicos de «Peanuts» gratis en esta temporada de vacaciones, con detalles completos a continuación.

Especiales de vacaciones «Peanuts»

«Es The Great Pumpkin, Charlie Brown» – Stream gratis el sábado 18 de octubre de 2025 y el domingo 19 de octubre de 2025

«A Charlie Brown Acción de Gracias» – Transmisión gratis el sábado 15 de noviembre, 2025 y el domingo 16 de noviembre de 2025

«Una Navidad de Charlie Brown» – Transmisión gratis el sábado 13 de diciembre de 2025 y el domingo 14 de diciembre de 2025