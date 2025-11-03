Peacock desarrollará el drama de Taraji P. Henson ‘The Accomplice’

La adaptación en serie de la novela “El Cómplice” protagonizada por Taraji P. Henson ha aterrizado en Pavo real para el desarrollo, Variedad ha aprendido.

El proyecto se basa en la novela del mismo nombre escrita por Curtis “50 Cent” Jackson y Aaron Phillip Clark, que se publicó en 2024. Jackson será el productor ejecutivo a través de G-Unit Films and Television, mientras que Henson será el productor ejecutivo además de protagonizar bajo su marca TPH Entertainment. La UCP producirá. Actualmente no hay ningún escritor adjunto.

Jackson había hablado previamente sobre el proyecto y el casting de Henson en una entrevista con “The Breakfast Club” en octubre.

El lema del proyecto dice: «Nia Adams (Henson), una intrépida Ranger de Texas que sigue la pista del maestro ladrón Desmond Bell, cuyo último objetivo es una de las familias más ricas de Estados Unidos. A medida que Nia se acerca, descubre una conspiración tan explosiva que la obliga a elegir entre exponer la verdad y proteger el mismo sistema al que juró servir».

Si “The Accomplice” llega a ser serie, sería el segundo show de Henson en Peacock. Anteriormente apareció en el drama repleto de estrellas “Fight Night: The Million Dollar Heist” junto a Kevin Hart, Samuel L. Jackson y su ex coprotagonista de “Empire” y “Hustle & Flow”, Terrence Howard.

Henson es una de las actrices más famosas de su tiempo. Recibió una nominación al Premio de la Academia en 2009 por “El curioso caso de Benjamin Button” y luego protagonizó el drama histórico nominado al Oscar “Figuras ocultas”. Otros papeles cinematográficos notables de Henson incluyen “Hustle & Flow”, “The Color Purple” de 2023 y “Think Like a Man” y “Think Like a Man Too”. Henson también es conocida por su papel protagónico en el drama de la industria musical de Fox «Empire», por el que obtuvo dos nominaciones al Emmy y un Globo de Oro. También recibió nominaciones al Emmy por su papel invitado en “Abbott Elementary” y por la película de Lifetime “Taken from Me: The Tiffany Rubin Story”.

Henson está representado por IAG, M88 y Lichter Grossman.

Jackson es productor ejecutivo de la increíblemente popular franquicia “Power” de Starz. En ese frente, “Power Book III: Raising Kanan” actualmente está preparando su quinta y última temporada, mientras que la tercera y última temporada de “Power Book IV: Force” se estrena el 7 de noviembre. Starz también está trabajando actualmente en la precuela “Power: Origins”, mientras que el spin-off “Power: Legacy” está en desarrollo con una sala de escritores ahora abierta. Jackson también es productor ejecutivo del próximo drama de boxeo de Starz, “Fightland”, mientras que tiene múltiples series con guión, docuseries y películas en proceso no solo para Starz sino también para streamers como Hulu y varios otros. Como actor, Jackson también aparecerá en la próxima película “Street Fighter” como Balrog.

Jackson está representado por IAG y Savva Entertainment.