PDUA PILGUB PSU BATALLA DE PDIP Autoestima

Yakarta, Viva – Miembro DPD RI Paul Finsen Major (PFM) confirmó que la votación (volver a votar (PSU) Pilgub Papuasia es un orgullo de apuestas en PDI Perjuangan (Pdip) como una parte respetada en la tierra de Papua.

En el Papua Pilgub, PDIP lleva a la pareja de gobernadores del gobernador-Vice, Benhur Tomi Mano-Constant Karma (BTM-CK). Tuvieron que luchar contra la coalición de 16 partidos con los candidatos Matthell-Ararioko Alberto Ferdinand Rumaropen.

En observaciones del senador de PFM, PDIP sigue siendo una gran fiesta y está enraizado en la tierra de Papua. La gente de Papua también aprecia la figura del presidente Soekarno y su raza actual, que es la locomotora PDIP.

«Es por eso que considero esta fuente de alimentación de Papua Pilgub sobre la autoestima de PDIP y la familia Soekarno. Bull debe mostrar su fuerza a pesar de que fue golpeado por 16 fiestas. Esta es una batalla y una apuesta de gran nombre. Si el héroe PDIP gana, significa que la familia Soekarno puede mantener sus garras en Papua.

Debido a que es una apuesta importante, PFM, que también es el Presidente del Consejo Consejerado DoBeray de la Región III de Papua, cree que la familia Sukarno debe poder desempeñar un buen papel para ganar sus candidatos, BTM-CK.

«Esto es importante para que PDIP muestre sus colmillos. Muchos esperan que la Sra. Mega y la secretaria general Hasto puedan desempeñar el papel y otras redes familiares de Soekarno», dijo PFM.

«Y hasta ahora creo que la gente de Papua todavía ama a Mega y Sukarno. Por esta razón, es hora de demostrar que BTM-CK puede ganar debido a la influencia de la raza Sukarno», agregó nuevamente.

En la actualidad, la PSU de Papua Pilgub todavía continúa en el Tribunal Constitucional (MK) después de que el par candidato BTM-CK eligió el canal legal al presentar una demanda. Según PFM, este paso es natural como parte de la educación democrática honesta y justa.

«Estoy seguro de que el Tribunal Constitucional no se atrevió a jugar porque toda la comunidad de Papúa observó. El Tribunal Constitucional definitivamente decidiría sobre el caso de manera justa y transparente, incluida la revelación del supuesto fraude en la PSU», dijo.

PFM también recordó que ninguna parte intervino en el Tribunal Constitucional. Todos los papúes están esperando justicia. La voz del pueblo debe ser devuelta para que se recupere la confianza en la democracia.

«No tome medidas que dañen los derechos políticos de la comunidad. No intervenga en la voluntad de la gente. Es decir, si la gente quiere que la pareja BTM-CK que gane, no cambie los resultados», dijo PFM.