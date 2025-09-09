PDIP respeta el decreto de la reorganización de Prabowo, Budi Gunawan: esa es la prerrogativa del presidente

Yakarta, Viva – Presidente del DPP PDI Perjuangan (Pdip), Aria Bima dijo que negocios remodelación O la reorganización de la composición del Ministro en el gabinete rojo y blanco es la prerrogativa del Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

Leer también: JCI espera el avance del nuevo ministro de finanzas



Él dijo, PDIP respetaba la decisión de Prabowo de remodelar. Incluida la reorganización contra el Ministro Coordinador de Política y Seguridad (Menko Polkam), Budi Gunawan.

«Esa es la prerrogativa del presidente. Ninguno (PDIP) ve qué es la prerrogativa del presidente. Debemos respetar», dijo Aria Bima a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Leer también: Se proyecta que el JCI plomada, el analista de las 5 recomendaciones de existencias potenciales



Por otro lado, Aria Bima admitió que Budi Gunawan estaba cerca de PDIP personalmente. Sin embargo, si en una organización, enfatizó que PDIP estaba fuera del gobierno.

«Pero la organización es clara, que PDIP está fuera del gobierno. Apoyamos plenamente al gobierno de Pak Prabowo, pero nuestro posicionamiento político no está en el círculo ejecutivo», dijo.

Leer también: ¿Reorganización del gabinete para eliminar el «ministro» de Jokowi? Esta es la palabra palacio



«Y la figura de un Pak Budi Gunawan es una figura que PDI es muy respetuosa con su competencia», continuó.

Cuando se le preguntó a quién se consideraba digna de reemplazar a Budi Gunawan, Aria Bima era reacia a comentar más. Solo cree que Prabowo tiene ciertos criterios antes de determinar el nuevo ministro de coordinación de Polkam.

«No debemos comentar primero, sí. Más tarde puede considerarse presidente. Y estoy seguro de que el Sr. Prabowo está en términos de coordinar el Ministro de Política y Seguridad, ¿verdad?