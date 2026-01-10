PDIP Lanza Nueva Mascota Llamada Barata, Aquí Está Su Significado

Jacarta – PDI Perjuangan (PDIP) lanzamiento mascota nuevo nombre Barata. Este lanzamiento se llevó a cabo durante la Reunión Nacional de Trabajo y celebración del 53 aniversario del PDIP en el Estadio Internacional Beach, Ancol, Norte de Yakarta, el sábado 10 de enero de 2026.

Presidente del PDIP DPP de Economía Creativa y Economía Digital, que también es hijo del Presidente General del PDI Perjuangan Megawati SoekarnoputriM. Prananda Prabowo, afirmó que la mascota del toro no es sólo una identidad visual, sino un compromiso ideológico que ha pasado por un largo proceso de curación.

«Banteng Barata simboliza la fuerza del pueblo arraigado en la unidad, moviéndose con conciencia y actuando por la justicia y la soberanía nacional», dijo Pranada.

Barata aparece con visuales frescos y deportivos. Esta mascota con forma de toro viste una chaqueta con capucha roja con el logo de PDI Perjuangan con pantalón negro y zapatos blancos con una raya roja.

Pranada espera que la mascota pueda seguir representando el espíritu democrático del PDI Perjuangan y salvaguardando los intereses de la comunidad.

Para su información, esta mascota del toro ya se presentó al público sin nombre, pero aún no tiene nombre.

Luego, el partido abrió un concurso para personas que quisieran nombrar una mascota durante tres meses, de octubre a diciembre de 2025.

Como forma de agradecimiento por la contribución creativa de la comunidad, la fiesta elogió mucho a los participantes. Durante la procesión de lanzamiento, los 5 primeros ganadores del concurso para nombrar la mascota del toro recibieron certificados de premio especiales de la fiesta.

Este paso confirma el compromiso de PDI Perjuangan de respetar la innovación y la creatividad inclusivas que involucran a varios niveles de la sociedad.

Este anuncio es uno de los principales imanes en medio de la Reunión Nacional de Trabajo (Rakernas) que tendrá lugar del 10 al 12 de enero de 2026. (Ant)