PDIP insta a la transformación policial y se asegura de que no se convierta en una herramienta de poder a corto plazo

Jacarta – PDI Perjuangan (PDIP) insta a la acción transformación Y reforma en la institución policia nacional.

Esto se incluyó en los puntos de recomendación externos leídos en la clausura de la Primera Reunión Nacional de Trabajo (Rakernas) de 2026 en Yakarta.

El presidente de la provincia de Aceh del DPD PDIP, Jamaluddin Idham, afirmó que este paso es importante para garantizar que la Policía Nacional se mantenga en el camino del profesionalismo y no se deje arrastrar por el flujo de la política práctica.

Afirmó que el PDIP considera que la Policía Nacional debe ser íntegra como una herramienta estatal que mantiene el orden, no como un instrumento de poder.

«La Primera Reunión Nacional de Trabajo del Partido insta al gobierno a llevar a cabo de inmediato la transformación de la Policía Nacional mediante el fortalecimiento de la responsabilidad política sustantiva, para garantizar que la policía sea íntegra como una herramienta estatal leal a la constitución, no al poder a corto plazo», dijo Jamaluddin al leer los puntos de recomendación frente a todos los participantes de la Reunión Nacional de Trabajo en el Estadio Internacional de Beach City (BCIS), el lunes 12 de enero de 2026.

El PDIP también propone fortalecer el mecanismo de controles y equilibrios mediante una supervisión parlamentaria más estricta y otorgar autoridad ejecutiva a Kompolnas para que las acciones policiales puedan rendir cuentas de manera transparente ante el público.

Dijo que para el PDIP limpiar la institución de intereses políticos era un precio fijo.

«Esta transformación debe centrarse en liberar a la institución de elementos políticos prácticos, eliminar la ‘doble función’ de los cargos civiles y reasignar el presupuesto para el bienestar del personal de la Policía que trabaja en las bases para garantizar una Policía profesional, humanista y confiable», dijo.