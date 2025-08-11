PDIP hablará en voz alta si el programa gubernamental de Prabowo está ‘girando’

Yakarta, Viva – Presidente del DPP PDI Perjuangan (Pdip), Señora. confirma la posición de su grupo, que será un contrapeso gobierno Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

Donde, dijo, PDIP estaba de acuerdo con el mandato del presidente general Megawati soekarnoputri Apoya todas las políticas implementadas por el presidente Prabowo.

«Apoyamos a todas las políticas llevadas a cabo por el gobierno del presidente Prabowo Subianto en la realización de todos los programas para los intereses del pueblo indonesio», dijo Puan a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, lunes 11 de agosto de 2025.

Aun así, Puan enfatizó, PDIP no permanecerá en silencio y hablará en voz alta si el programa del gobierno de Prabowo está «cambiando» o no en beneficio de la gente.

«Pero también hablaremos en voz alta si los programas no son para el beneficio de la gente», dijo.

«Por lo tanto, significa la posición, si los programas no coinciden, nos enderezaremos y podamos hablar, en el sentido de que el programa no girará y no para todas las personas de Indonesia», concluyó Puan.

Anteriormente informó, el presidente del Partido Demócrata de Lucha de Indonesia (PDIP) Megawati Soekarnoputri enfatizó la actitud de su partido que no se incluiría en el gabinete del presidente Prabowo Subianto. Sin embargo, PDIP continúa apoyando las políticas gubernamentales a favor de la gente.

Presidente PDIP, Megawati Soekarnoputri

Aunque fuera del gabinete rojo y blanco, Megawati se aseguró de que PDIP no sería un partido de oposición. Esta actitud oficial es el resultado del sexto Congreso PDIP celebrado en el Centro de Convenciones Bali Nusa Dua, Badung, Bali.

«Nuestro papel es garantizar que el desarrollo nacional permanezca en el ferrocarril constitucional», dijo Megawati en un comunicado recibido el sábado (2/8/2025).

Megawati enfatizó que el apoyo PDIP para el gobierno de Prabowo no era absoluto. La fiesta que lleva el toro de hocico blanco seguirá siendo crítico y firme con políticas que se desvíen de los valores de Pancasila y los intereses de la gente.