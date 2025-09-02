PDIP fue desagradable después de los pasos de Nasdem y Pan relacionados con Deddy Sitorus

Yakarta, Viva – Partido de lucha demócrata indonesio (Pdip) Instó a tomar medidas decisivas inmediatamente desactivando uno de sus cuadros, Deddy Sitorus.

Esta presión apareció siguiendo declaración Controvertido Deddy Sitorus que dijo ‘No compares RPD con la gente de Ordinary ‘, una declaración que se considera muy herida público.

«Los comentarios no solo reflejan la arrogancia de los representantes de un pueblo, sino que también refuerzan la brecha entre el DPR y las personas que representan. Esta es una forma de insulto al pueblo», dijo la Unidad de Estudiantes de Indonesia Dharma Hindu (KMHDI) a través del Presidente del PD KMHDI Jakarta, Marselín, martes 2 de septiembre, 2025.

Marselinus destacó que varios otros partidos políticos habían mostrado una actitud firme al desactivar sus cuadros que hicieron declaraciones o acciones controvertidas. Mencionó nombres como Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), Nafa Urbach, a Uya Kuya, todos ellos habían sido desactivados por sus respectivos partidos para mantener el marwah del partido y responder a la ira del público.

«Los pasos dados por el presidente del Partido Nasdem y Pan son apropiados y muestran las alineaciones a la gente. Ahora solo PDIP no ha tomado medidas contra Deddy Sitorus, a pesar de que el impacto de sus palabras es muy inquietante», dijo Marselinus.

«Consideramos que, como un partido importante que lleva los valores y afirma que son los representantes de los menos privilegiados, el PDIP debería ser un ejemplo para defender la ética política y la moralidad pública. La omisión de este tipo de declaración empeorará la confianza pública en las instituciones legislativas y los partidos políticos», dijo.