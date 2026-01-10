PDIP emite SE que prohíbe cuadros de corrupción y pide dinero para participar en actividades del partido

Jacarta – DPP PDI Perjuangan (PDIP) emitió una estricta prohibición a todos los cuadros de abusar de su poder o cometer actos criminales corrupción.

Así consta en la Carta Interna N° 508/IN/DPP/I/2026 de fecha 9 de enero de 2026.

Secretario General del PDIP, Hasto Kristiyanto dijo que las instrucciones del Presidente General del PDIP Megawati Soekarnoputri ha sido muy claro en cuanto a mantener la dignidad del partido.

«En el folleto que hicimos antes de la implementación Reunión Nacional de TrabajoEscribió una estricta prohibición contra los cuadros de cometer corrupción. «Esto incluye no pedir dinero a ningún partido con el argumento de que participarán en actividades del partido, especialmente para los administradores estatales», dijo Hasto en su declaración del sábado 10 de enero de 2026.

La carta instruye cuatro puntos principales para todos los miembros de las facciones de la RPD de RI al DPRD, a los administradores del DPD/DPC, así como a los jefes regionales de los cuadros del partido.

Primero, mantener el honor: cumplir el mandato del VI Congreso de mantener el buen nombre y la autoridad del partido.

En segundo lugar, la prohibición de la corrupción: los cuadros tienen estrictamente prohibido abusar de su autoridad en el cargo para participar en cualquier forma de corrupción.

En tercer lugar, tolerancia cero, donde el partido no tolera acciones que dañen la confianza de la gente.

Cuarto, sanciones despidodonde el PPD proporcionará la sanción organizacional más alta en forma de despido para los cuadros que estén legalmente probados que han cometido corrupción.

Mientras tanto, el portavoz del PDIP, Guntur Romli, dijo que la Reunión Nacional de Trabajo que se inauguró hoy en el Estadio Internacional Beach City, Ancol, sería un foro estratégico para discutir el fortalecimiento de la aplicación de la ley independiente. PDI Perjuangan también enfatiza la importancia de la educación anticorrupción a través de las escuelas del partido y la transparencia de la financiación política.

Este paso también se considera importante para mejorar la gobernanza en el sector de Recursos Naturales y Silvicultura para prevenir desastres naturales, como los ocurridos en la región de Sumatra. PDI Perjuangan espera que esta afirmación se convierta en una directriz implementada responsablemente por todos los cuadros.