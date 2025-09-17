PDIP dijo que todavía había un desequilibrio de los servicios de salud entre ciudades y áreas remotas.

Yakarta, Viva – Presidente del DPP PDI Perjuangan (Pdip) Campo de la Seguridad Social, Charles Honoris recordó detrás de los números y los informes estadísticos sobre el sistema salud Nacionales, están los rostros de la gente indonesia que ponen grandes esperanzas para la disponibilidad de servicios de salud y salud justos.

Aunque los datos muestran que el alcance del seguro de salud nacional alcanza el 98.3 por ciento de RP280 millones en Indonesia, los hechos en el terreno no han mostrado buena calidad.

Charles también dijo que el seguro de salud amplio debe ir acompañado de una calidad de servicio equitativa para proporcionar realmente beneficios concretos a las personas.

Esto fue transmitido por Charles durante los comentarios de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente con el tema «Todas las personas tienen derecho a estar saludable» en el PDIP DPP en la Lenteng Agung Party School, Yakarta, miércoles 17 de septiembre de 2025.

«Los hechos en el terreno aún muestran la existencia de varios desafíos serios, ambos de desigualdad de servicios intermedios kota Áreas grandes y remotas, entonces las muchas colas aún ocurren en los hospitales «, dijo Charles.

Al seminario al que se realizó en línea asistió los tres pilares de la fiesta.

Entre ellos se encuentran DPD y DPC PDI Perjuangan en toda Indonesia, miembros del Parlamento Indonesio, DPRD provincial y facción PDI Perjuangan del distrito de DPRD, así como los jefes regionales y/o subdirector regional del Partido Democrático Indonesia de la lucha por toda Indonesia.

El presidente del DPP PDIP Megawati Soekarnoputri también participó en el evento híbrido.

El vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes IX también destacó la cuestión de la salud en las regiones a menudo carece de instalaciones, infraestructura y trabajadores de la salud.

Esto, dijo, resultó en que las personas en áreas remotas tuvieron que viajar un largo viaje solo para obtener servicios de salud que deberían estar disponibles cerca.

Además, Charles dijo que las limitaciones del número y la distribución de los trabajadores de la salud también se basan en los estándares para servicios injustos que agregan carga y muchos informes sobre el tiempo de espera para los pacientes que aún son demasiado largos.

«Todo esto tiene un impacto directo en la confianza pública en nuestro sistema nacional de salud y el estado no debe detenerse solo en el orgullo de los números porque el acceso sin calidad es una ilusión», dijo.

Por lo tanto, a través del impulso del Día Mundial de Seguridad del Paciente que cae hoy, Charles alienta al fortalecimiento del sistema de salud a ser más eficiente e inadecuado en los grandes hospitales.

También entregó un mensaje del Presidente del PDI -P DPP Megawati Soekarnoputri en el Foro del Congreso PDIP VI hace algún tiempo, sobre la posición de PDIP como socio de balance del gobierno.

«Significa que no solo criticamos, sino que también presentaremos soluciones. Esta advertencia no es solo una ceremonia, sino un recordatorio de que la seguridad del paciente es importante, de los servicios de salud de calidad y es un derecho fundamental de cada ciudadano», explicó.

En la misma ocasión, el presidente del PDIP DPP en el campo de la salud, Ribka Tjiptaning, dijo que el problema de los problemas de salud en Indonesia era muy complejo.

Específicamente, Ribka destaca la cuestión de la salud de BPJS que no cubre a todos los pacientes afectados por la enfermedad.

De hecho, según él, el estado tiene la responsabilidad de garantizar que todas sus personas puedan obtener servicios de salud.

«Los BPJ siempre esquivan las pérdidas, recuerdo el tiempo para los BPJ por pérdida, porque los BPJ no son seguros sino una forma de subvención estatal para las personas. La forma de responsabilidad estatal con su gente», explicó Ribka.

El presente en el evento incluyó al presidente de la política pública de DPP y la reforma de la burocracia Abdullah Azwar Anas, presidente de la gestión de desastres de DPP Tri Rismaharini y el presidente del DPP para mujeres y niños I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Además, el presidente del DPP para el Turismo Wiryanti Sukamdani, el tesorero adjunto de DPP Yuke Yurike y el subsecretario general Yoseph Aryo Adhi Dharmo.

También Visible Director General de Servicios de Salud Ministerio de Salud Avanzado Dr. Azhar Jaya, y Director de Servicios de Salud Garantizan BPJS Health Dr. Lily Kresnowati, M.Kes (EPID).