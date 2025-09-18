PDIP dijo que las inundaciones de Yakarta, de hecho, hay envíos de Java Occidental, por lo que el gobierno central se une a la responsabilidad

JacartaVIVA – Comisión D Miembro DPRD Facción DKI Yakarta PdipIda Mahmudah, evaluó la declaración del gobernador de Dki Yakarta, Pramono Anung, sobre la causa inundación No está confundido.

Afirmó que la mayoría de las inundaciones en la ciudad capital se originaron en el área aguas arriba del agua, especialmente Bogor y DePok en la provincia Java Occidental.

«De hecho, ambos sabemos que las inundaciones en Yakarta, aunque no al 100 por ciento, pero la mayoría de ellos envían a Bogor, DePok, eso es correcto. De hecho, es la provincia de Java Occidental», dijo Ida cuando se contactó tvonenews.comJueves 18 de septiembre de 2025.

Evacuación de residentes afectados por inundaciones en el área de Yakarta

ADA agregó, la finalización de la inundación en Yakarta no pudo ser cargada por completo al gobierno provincial de DKI Yakarta. Según él, la participación del gobierno central también es absolutamente necesario.

«Esto es de hecho, si ayer era el presidente de la Comisión D, siempre hablé que no era solo responsabilidad de la provincia de DKI, sino también responsabilidad del gobierno central de resolver la inundación de Yakarta», dijo.

«No es que el Yakarta no pueda, sino que el agua es el envío de la mayor parte de Java Occidental, en mi opinión, la declaración del gobernador de DKI Jakarta no está mal», continuó.

Anteriormente, el gobernador Pramono enfatizó que la causa de las inundaciones en la ciudad capital no se podía ver desde un lado. Destacó tres factores principales, a saber, envíos de agua desde aguas arriba, inundaciones locales debido a la acumulación de malos desechos y cuidado de drenaje, así como fenómenos de marea.

«Hay tres causas de inundaciones en Yakarta. Primero, de hecho, hay un envío de agua de las áreas aguas arriba afectadas por la deforestación u otros factores. Sin embargo, además hay una inundación local causada por una acumulación de desechos y falta de mantenimiento en el área de Yakarta», explicó Pramono, miércoles 17 de septiembre, 2025.

También se aseguró de que el gobierno provincial de DKI Jakarta continuara fortaleciendo los pasos de mitigación, uno de los cuales fue alertar a más de 600 bombas de agua en varios puntos vulnerables.

«Con las bombas que tenemos y seguimos alertando, cuando la inundación llegó a Yakarta generalmente retrocedió rápidamente», concluyó.

TvoneNews/Abdul Gani Siregar