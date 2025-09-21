PDIP despidió al miembro de Gorontalo DPRD Wahyudin Moridu que quería robar dinero del estado

GorontaloVIVA – Wahyudin Moridu, miembro legislativo en Gorontalo que era viral «quería robar y gastar el dinero del estado oficial» despedido del Partido de la Lucha demócrata indonesio (Pdip).

Respondiendo a la rápida reacción del público, el Consejo de Liderazgo Central de PDIP también intervino. A través de un decreto firmado directamente por el presidente general Megawati Soekarnoputri y el secretario general Hasto Kristiyanto, PDIP decidió disparar a Wahyudin.

«El Consejo de Liderazgo Central de PDIP decidió imponer sanciones organizacionales en forma de despido a Wahyudin Moridu de la membresía del Partido de Lucha demócrata indonesio», dijo la decisión el domingo 21 de septiembre de 2025.

No del todo allá, Wahyudin también estaba prohibido en nombre de PDIP en cualquier forma. El Partido Bull Bull White Bull confirmó que las acciones de Wahyudin eran responsabilidad puramente personal, no un reflejo de la actitud del partido.

A tener en cuenta, un miembro DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu, estaba en el centro de atención después de que su video circuló ampliamente en las redes sociales. En la grabación, Wahyudin hizo una declaración controvertida al llamarse a sí mismo sobre «robar el dinero del estado para que el país se esté poniendo más pobre».

En el video compartido por la cuenta X @neeral0nely ___, Wahyudin fue visto en el auto con una mujer. Afirmó estar en camino a Makassar, South Sulawesi.

Wahyudin fue visto usando vasos mientras conducía un automóvil. Él dijo: «Vamos a Makassar hoy para usar el dinero del estado. Simplemente robamos el dinero de este país. Lo gastaremos para que este país se esté poniendo más pobre». Los comentarios fueron seguidos por risas con la mujer sentada a su lado.

No solo eso, Wahyudin también afirmó estar con la mujer a la que llamó una relación ilícita o «Hugel».

«Trayendo a Hugel directamente a Makassar usando dinero estatal. ¿Quién es Ji Wahyudin Moridu, miembro de la provincia de Gorontalo DPRD? Más tarde 2031 se detendrá», dijo.