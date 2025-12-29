PDIP alienta al gobierno a aceptar ayuda exterior: Indonesia también ayuda activamente

Jacarta – PDI Perjuangan (PDIP) empujar gobierno abrirnos a recibir ayuda humanitaria del exterior para afrontar desastre De Sumatra.

Secretario General del PDIP, Hasto Kristiyanto Dijo que la humanidad no se limita a los países. Por ello, su partido anima al Gobierno a estar abierto a aceptarlo. ayuda exteriorAdemás, Indonesia también ayuda activamente a otros países cuando ocurre un desastre.

«En realidad, la humanidad es universal. La humanidad no habla de países. Cuando hay ciudadanos del mundo que se convierten en víctimas, Indonesia también está activa para ayudar», dijo Hasto a los periodistas de la Escuela PDIP en Lenteng Agung, en el sur de Yakarta, el lunes 29 de diciembre de 2025.

«Por lo tanto, sería mejor si nuestro equipo de voluntarios también informara sobre la apertura de las diversas puertas humanitarias de otras naciones», continuó.

Por lo tanto, cree que se debe aceptar la ayuda del exterior para los desastres en las regiones de Aceh, Sumatra del Norte y Sumatra Occidental.

«Porque Indonesia también participa activamente en la prestación de ayuda a otros países cuando sus pueblos son víctimas. Por lo tanto, es de naturaleza universal, no conoce fronteras porque surge de la conciencia», explicó Hasto.

Anteriormente se informó que el presidente Prabowo Subianto admitió que varios líderes de otros países habían ofrecido ayuda a Indonesia para hacer frente a las inundaciones y deslizamientos de tierra en la isla de Sumatra.

Sin embargo, destacó que Indonesia es capaz de afrontar los desastres de forma independiente.

El presidente indonesio, Prabowo Subianto, en el puesto de mando de refugiados en la regencia de Agam

«Dije gracias por su atención, pero Indonesia es capaz de superar esto», dijo Prabowo en su sesión informativa en la sesión plenaria del Gabinete, el lunes 15 de diciembre de 2025.

El presidente Prabowo preside la reunión del gabinete Foto : Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

El ex Ministro de Defensa confirmó que se podrían controlar los desastres en tres provincias, a saber, Sumatra del Norte, Sumatra Occidental y Aceh.

«Hay quienes gritan y quieren que esto sea declarado desastre nacional. Lo hemos movilizado, son tres provincias de 38. Entonces, la situación está bajo control. Seguiré monitoreando», explicó.

Además, Prabowo se dio cuenta de que había partidos, incluidos aquellos con motivos políticos y fuerzas externas, que intentaban debilitar la confianza pública en el Estado.

«En medio de un desastre, en medio de una calamidad, lo que se destaca son mentiras y falsedades. Se dice que el gobierno no está presente, a pesar de que decenas de miles de efectivos han sido desplegados desde el principio», afirmó Prabowo.