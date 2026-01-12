PDIP afirma su posición como partido de equilibrio para proteger al gobierno

Jacarta – PDI Perjuangan (PDIP) anunció oficialmente su posición política en gobierno. Con base en las recomendaciones externas de la primera Reunión Nacional de Trabajo en 2026, el PDIP confirmó que permanecería partido de equilibrio.

La recomendación fue leída directamente por el presidente del PDIP Aceh DPD, Jamaluddin Idham. Jamaluddin enfatizó que la decisión se tomó para estar seguros democracia sigue corriendo sobre los rieles.

Dijo que esta decisión se tomó como una forma de responsabilidad ideológica de supervisar el funcionamiento del gobierno para que siga orientado hacia los intereses del pueblo.

«La Reunión Nacional de Trabajo del Partido enfatiza su posición política como partido de equilibrio para supervisar la implementación de un gobierno que sea democrático, justo y orientado hacia el mayor bienestar del pueblo de acuerdo con los ideales de la independencia de Indonesia», dijo Jamaluddin en el Estadio Internacional de Beach City (BCIS), Yakarta, el lunes 12 de enero de 2026.

Jamaluddin dijo que la calidad de la democracia indonesia requiere actualmente una supervisión crítica y eficaz. Por ello, PDI Perjuangan apuesta por fortalecer los mecanismos de control del poder estatal. Esto se considera importante para evitar una concentración de poder que tenga el potencial de lesionar los derechos civiles.

«La Primera Reunión Nacional de Trabajo del Partido enfatizó que mejorar la calidad de la democracia indonesia requiere la implementación de la función de control y equilibrio del poder estatal (controles y equilibrios) de manera crítica y efectiva a través de la institucionalización de los partidos políticos, un trato igualitario y justo para todos los partidos políticos, la reforma de un sistema legal justo, el fortalecimiento de la sociedad civil, la libertad de prensa y la protección de los derechos de cada ciudadano», dijo.

La afirmación de esta posición de equilibrador también va acompañada del compromiso de mantener la libertad de asociación, reunión y expresión de opinión garantizada por la Constitución.

Jamaluddin explicó que el papel de equilibrio asumido por el PDI Perjuangan no fue sólo una postura de oposición infundada, sino más bien un esfuerzo por institucionalizar la democracia para que cada política estatal pudiera rendir cuentas de manera transparente ante el pueblo.

«Cada paso político que dé el Partido debe tener como guía la ética moral y la verdad esencial, para garantizar que el país no se desvíe del mandato de la Constitución de 1945 de la República de Indonesia», concluyó Jamaluddin.