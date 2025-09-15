PCO Problema Prabowo Video en el cine: socialización de los logros laborales gubernamentales

Yakarta, Viva – Jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial, Oficina de Comunicación Presidencial o PCO, Hasan Nasbi Habló sobre la detección video Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto De cine que se tocó antes de que comience la película.

Hasan explicó que el cine es un espacio público que se puede llenar con varios mensajes. Incluyendo uno de los mensajes del gobierno.

«Las pantallas de cine, como la televisión, los medios al aire libre y otros, así como los espacios públicos que pueden estar llenos de varios mensajes, incluidos los mensajes comerciales. Si se permiten mensajes comerciales, ¿por qué no se permiten mensajes del gobierno y el presidente?» Dijo Hasan, citado el lunes 15 de septiembre de 2025.

Hasan luego explicó, el propósito de la proyección de video para que la gente sepa logro-Los logros laborales gubernamentales.

«El gobierno quiere socializar a todos los indonesios sobre lo que está haciendo el gobierno. Para que la comunidad comprenda muchas cosas que el gobierno ha hecho», dijo.

«Mensajes del gobierno, como los mensajes comerciales se transmitieron durante el tiempo de espera antes de la reproducción de la película», explicó Hasan.

Para tener en cuenta, anteriormente el video viral que contenía imágenes de las actividades y la declaración de Prabowo, completos con datos de logros del programa, antes de que se llevara a cabo la proyección de la película principal en los cines.

Los logros del programa entregado, por ejemplo, como la producción nacional de arroz nacional, que había alcanzado los 21.76 millones de toneladas hasta agosto de 2025.

Luego también hay una cuestión de operar 5.800 la Unidad de Servicio de Fulfacción de Nutrición (SPPG), así como el lanzamiento de 80,000 instituciones de las escuelas cooperativas de la aldea roja y blanca y 100 personas.

El video también mencionó el programa gratuito de alimentación nutritiva (MBG) que desde que se lanzó el 6 de enero de 2025 ha alcanzado los 20 millones de beneficiarios. Después de que termina el video, el cine de la película comienza como de costumbre.