PBSI planta semillas campeonas durante el Festival Purwokerto SenengMinton 2025

VIVA – La euforia del bádminton entre los estudiantes de primaria se siente cada vez más en Purwokerto. Después de celebrarse con éxito en Kudus y Solo, ahora es el turno de la ciudad al pie del monte Slamet de albergar el Festival Purwokerto SenengMinton 2025.

Esta actividad, celebrada en el edificio multiusos GOR Satria, el sábado 8 de noviembre de 2025, reunió a 480 estudiantes de 1.º a 3.º de primaria de 16 escuelas. Vienen con mucha ilusión por jugar, aprender y conocer más de cerca el mundo del bádminton desde una edad temprana.

Este festival fue iniciado por Bakti. Deporte Fundación Djarum colabora con la Dirección Provincial (Pengprov) PBSI Java Central. A diferencia de los torneos ordinarios, SenengMinton viene con un formato de juegos divertidos que prioriza la diversión, el espíritu deportivo y el aprendizaje.

«A través del Festival SenengMinton, queremos inculcar un espíritu deportivo y amor por el bádminton desde una edad temprana. Creemos que formar grandes atletas comienza con un sentimiento de alegría al hacer ejercicio», dijo el director del programa de servicios deportivos de la Fundación Djarum, Yoppy Rosimin.

Yoppy agregó que a través de esta actividad su partido espera que surja la regeneración. jugador de bádminton un futuro de fuerza y ​​carácter. Según él, la alegría en la infancia es una base importante para el nacimiento de deportistas destacados.

Mientras tanto, el vicepresidente de PBSI Pengprov de Java Central, Yuni Kartika, reveló la razón por la que Purwokerto fue elegido como anfitrión. Mencionó el entusiasmo del público por bádminton en esta región es muy alta.

«Elegimos Purwokerto porque el espíritu del bádminton en esta ciudad está muy vivo, tanto entre los estudiantes como entre los profesores. Esta actividad no es sólo una competición, sino un esfuerzo por fomentar el interés para que el bádminton extracurricular pueda nacer en las escuelas», dijo Yuni.

Yuni también enfatizó la importancia de fortalecer el desarrollo a nivel de base. Espera que SenengMinton pueda ser la puerta de entrada para que los niños conozcan los clubes y el sistema de entrenamiento escalonado.

En su implementación, el Purwokerto SenengMinton Festival 2025 aplica un sistema individual con evaluación basada en el tiempo más rápido. Para los participantes de la clase 3, hay cinco tipos de obstáculos: servicio al objetivo, carrera en lanzadera, volante en pirámide, lanzamiento del volante y carrera en zigzag.

Mientras tanto para las clases 1 y 2, se elimina el juego Servicio al Objetivo. Cada juego está diseñado para entrenar la motricidad, la coordinación e introducir técnicas básicas de bádminton de una forma divertida.