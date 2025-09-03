PBSI Jaksel 2025 PBSI Kejurkot se convirtió en el nacimiento de las estrellas jóvenes de bádminton

VIVA – Bádminton Nunca se separa de la identidad de Indonesia como uno de los países más fuertes del mundo.

En aras de mantener la tradición del oro, la electrónica de Aqua juntos PBSI South Yakarta mantuvo con éxito el campeonato de Aqua Yonex Sunrise City (Kejurkot) del 56º PBSI del sur de Yakarta del 25 al 31 de agosto de 2025.

El torneo que tuvo lugar en Pasar Minggu Gor, South Yakarta, se cerró oficialmente el domingo 31 de agosto de 2025 con un espíritu de deportividad. Este evento anual es un lugar importante para el nacimiento de los jóvenes talentos de bádminton, así como la evidencia concreta del compromiso de PBSI South Yakarta junto con patrocinadores en la construcción de la regeneración de atletas.

Más de 1,000 atletas de varios clubes compitieron en este evento. Bajan en varias categorías, desde temprana edad hasta adultos. No solo la lucha por el título, el Kejurkot también funciona como un medio para fomentar el desarrollo del personaje, a la selección inicial de los atletas que tienen el potencial de penetrar en un nivel más alto.

Zhang Zhenghui, CEO de Haier en el Sudeste Asiático, así como el director de Haier Indonesia, confirmó el apoyo total de Aqua en este evento.

«Este torneo es una serie de copas Aqua que tenemos cada año como parte de los socios oficiales del sudeste de BWF.

«Nuestro apoyo para este evento no solo se limita a los patrocinadores, sino también a una forma de contribución real para alentar un estilo de vida saludable, deportividad y espíritu de lucha de la generación más joven. Creemos, con la cooperación de todas las partes, logros. Bádminton indonesio Continuará brillando «, dijo Zhang.

No solo celebra un torneo, Aqua también presenta varias actividades emocionantes para los amantes del bádminton. En una cabina especial, pueden probar productos superiores como el refrigerador Aqua Magic Pro MultiDoor, la nueva lavadora de carga frontal de carga de color AI de color, el inversor de CA UV Cool Premium, a Mini LED TV. Además, también hay desafíos interactivos de juegos y atienden desafíos con premios atractivos.

Añadió Zhang, los valores de deportividad y disciplina en el bádminton están en línea con el espíritu de la empresa para presentar productos de calidad para la comunidad.

«Aqua Yonex Sunrise del sur de Yakarta Pbsi Kejurkot no solo construye un físico saludable, sino que también forma el carácter de la disciplina, el trabajo duro y la deportividad. A través de este torneo, estamos orgullosos de poder contribuir a dar a luz a los jóvenes que están listos para brillar en el futuro», dijo.