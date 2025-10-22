PBS SoCal Telethon se transmitirá a raíz de los recortes de radiodifusión pública de Trump

A raíz del retiro de fondos de la radiodifusión pública por parte de la administración Trump, las estaciones locales PBS SoCal (KOCE y KCET) están planeando un teletón la próxima semana desde la casa de PBS en Burbank Studios. “¡Nosotros ❤ Televisión Pública!” se anuncia como un teletón en vivo de tres horas de duración “que rinde homenaje a 55 años notables de televisión pública: el servicio de medios públicos gratuito y confiable de Estados Unidos que llega a todas las ciudades, pueblos y comunidades rurales de todo el país… Este programa celebra a los extraordinarios artistas y personalidades musicales que han aparecido en los escenarios y pantallas de PBS, mostrando la riqueza cultural que los medios públicos y las estaciones locales de PBS ofrecen a todos los estadounidenses”.

Rickey Minor, que tendrá lugar el sábado 8 de noviembre a las 4 p. m. PT, actuará como director musical de la transmisión. Los invitados en este momento están programados para incluir Josh Groban, Jamie Lee CurtisKen Burns, Ziggy Marley, Lily Tomlin, Henry Louis Gates, Jr., Marlee Matlin, Nicholas Ralph, Noel Paul Stookey, Rick Steves, David Foster y Katharine McPhee, Adam Arkin, Courtney Vance, Martha Plimpton, Joe Bonamassa, Sheléa, Jesse Cook, Judy Blume, Celtic Woman, Sarah Silverman, Mychal the Bibliotecaria, Lindsey Stirling y más.

El teletón también contará con actuaciones de Nashville PBS, incluidas Kathy Mattea, Sierra Hull, Molly Tuttle y Ketch Secor.

Después de su emisión inicial en PBS Sur de California“We ❤ Public Television” se transmitirá en estaciones de PBS en todo el país el jueves 27 de noviembre (noche de Acción de Gracias). También estará disponible en la aplicación PBS del 27 de noviembre al 24 de diciembre. Además, PBS SoCal retransmitirá el evento la noche de Acción de Gracias a las 7 p. m., hora del Pacífico.

“Este teletón será una fiesta de amor gigante que celebrará la televisión pública”, dijo Maura Daly Phinney, quien se desempeña como productora ejecutiva del teletón para PBS SoCal. «Contaremos con buena música, algunos clips clásicos de las series de PBS favoritas de los espectadores y algunas sorpresas. Cada contribución que hagan los espectadores irá a su estación de televisión pública local y les ayudará a llenar el vacío creado por la pérdida de nuestros fondos federales».

Además de las actuaciones musicales en vivo y las apariciones de celebridades, “We ❤ Public Television!” incluirá testimonios de espectadores y material de archivo de programas de televisión pública como “Masterpiece”, “Austin City Limits”, “Great Performances” y “Sesame Street”.