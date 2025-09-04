PBS Kids establece un espectáculo de videojuegos de videojuegos

Tomando nota de la obsesión de Gen Alpha con el contenido de videojuego en plataformas como YouTube y Twitch, Niños PBS está a punto de lanzar una serie de televisión centrada en la actividad digital titulada, «Unidad de juego de escuadrón Odd» (OSGU).

Producido por Fred Rogers Productions y Hunding Ship Entertainment, «OSGU» se describe como «una serie de juego de 4-7 minutos parcialmente escrita organizada por dos agentes del universo ‘Odd Squad’, Oaklynn y Olindo».

«En cada episodio, presentan el programa de diferentes recintos de escuadrones Odd y se comunican a través de dos ventanas de chat de video, ayudándose mutuamente a aprovechar al máximo un juego del universo PBS Kids», dice la descripción de la serie. «El núcleo del programa son los anfitriones que interactúan entre sí, jugando y reaccionando tanto al juego como al otro».

Según los datos recopilados por PBS Kids, el contenido de juegos sigue siendo uno de los tipos de video más populares en YouTube para niños, con el 50% de los espectadores de PBS Kids de 3 a 8 años viendo videos de juego. Pero uno de cada cuatro de esos videos que los niños de ocho años y menores observan están destinados al público objetivo más antiguo, según Common Sense Media. Al lanzar el 5 de septiembre, «OSGU» está destinado a ser una alternativa «segura» apropiada para la edad a este contenido.

«OSGU», que se centra en los fundamentos de la resolución de problemas con cada juego jugado, contará con una alineación giratoria de los más de 375 juegos de niños PBS gratuitos, incluidos «Wild Kratts», «Arthur» y «Lyla in the Loop».

«En PBS Kids, sabemos que cuantas más formas en que los niños interactúen con nuestro contenido, más aprenden, y es por eso que los juegos han sido una parte crítica de nuestro contenido multiplataforma durante más de 25 años», dijo la vicepresidenta senior y gerente general de PBS Kids, Sara DeWitt. «En un espacio lleno de desorden, estamos orgullosos de seguir construyendo nuestras ofertas seguras y de alta calidad para los niños, continuando conociéndolos donde están en este panorama de medios siempre evolucionando».