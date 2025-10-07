PBS Distribution y Blink Films aseguran importantes ventas internacionales

Distribución PBS y Películas parpadeantes han cerrado las ventas de “Ultimate Crash Test” y “Terror on the Space Station”, ganando impulso antes de MIPCOM.

La asociación PBS Distribution-Blink Films se basa en “un compromiso compartido con una narración audaz, un atractivo internacional y una excelencia creativa”, dijeron las compañías. Colaboraciones anteriores incluyen “Concorde: The Untold Story”, “Chernobyl: New Evidence” y “Easter Island Origins”, todas las cuales combinan narraciones de investigación con imágenes cinematográficas.

“Ultimate Crash Test”, una producción de Nova de Blink Films para GBH en asociación con Channel 4 en el Reino Unido y WELT en Alemania, se vendió a Channel 8 en Israel, NRK en Noruega y 7 Network en Australia.

El programa ofrece una «exploración de alto riesgo de innovaciones en ingeniería y seguridad, combinando simulaciones de accidentes del mundo real con conocimientos de expertos». La película llega en un momento crucial, en el que la industria automotriz mundial está experimentando una rápida transformación con vehículos eléctricos y autónomos, lo que hace que la seguridad vial sea más crítica que nunca.

“Terror en la estación espacial”, una producción de Nova para GBH en asociación con France Television, es un relato impactante de un incidente casi catastrófico a bordo de la Estación Espacial Internacional. La serie aprovecha el creciente interés internacional en la exploración espacial, coincidiendo con renovadas misiones gubernamentales y del sector privado.

Ha sido adquirida por SBS en Australia, Red Bull Media House en Austria, RTL en Luxemburgo, RTI en Italia, SVT en Suecia, YLE en Finlandia y TVN24 en Polonia.

“Estos títulos reflejan lo que hace que nuestra asociación sea tan exitosa: ideas audaces, narraciones rigurosas y

relevancia para las audiencias globales», dijo Tracy Beckett, editora encargada de PBS Distribution. «Estamos

Estamos orgullosos de ver que estos programas ya están teniendo un impacto en múltiples territorios”.

Dan Chambers, director creativo de Blink Films, dijo: «PBS Distribution es un socio fantástico para Blink mientras trabajamos juntos para producir y entregar contenido que satisfaga el creciente apetito entre las emisoras globales por contenido fáctico premium y de alto riesgo que combine innovación científica y drama humano. Estamos encantados con estas ventas recientes y actualmente estamos desarrollando varios proyectos ambiciosos con PBS, que creemos que tendrán el mismo éxito entre los compradores internacionales».