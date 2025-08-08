PBR acusa al Dr. Phil de ‘Orchestrating’ Merit Street Bankrupty, formando medios enviados evite pagar a los acreedores

Toro profesional quiere saber si Dr. Phil lideró su Media callejera de méritos a presentar bancarrota en un movimiento de «mala fe», mientras cambia de activos a una empresa recién creada, Enviar promedio Co. – Para evitar pagar los dinero PBR adeudado.

PBR presentó una moción de emergencia ante el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos en el Distrito Norte de Texas que buscaba obligar a la producción de documentos de Merit Street y Peteski Productions de McGraw para determinar si Merit Street presentó el caso de bancarrota «de mala fe».

«Toda evidencia sugiere actualmente que Phillip C. McGraw (‘Dr. Phil’) orquestó este caso del Capítulo 11 para evitar amenazar litigios contra PBR y JumpStart Enveroy Media Co. (‘Envoy’), una nueva empresa de medios de comunicación que fundó el día antes de que el deudor presentó este caso, con el deudor, las activos remitentes de PBR, los accesorios libres y sin problemas que hizo en el Behalf de la deudor, el BeCo de la deudor, los activos para el deudor, el Bebr. presentación.

McGraw’s Merit Street presentado para la protección del Capítulo 11 Bancarrota 2 de julio y demandó al ex socio Trinity Broadcasting Network. La queja alega que TBN, la compañía de transmisión cristiana que fue el socio de distribución de Merit Street, incumplió sus obligaciones y, en cambio, «abusó de su posición como accionista controlador».

PBR había firmado un acuerdo de contenido con Merit Street El año pasado, pero retiró la programación en noviembre de 2024, alegando que Merit Street no pudo pagar los honorarios de derechos garantizados por PBR. PBR ahora es parte de TKO GroupLa empresa matriz de WWE y UFC, después de Endeavour (el propietario mayoritario de TKO) intercambió PBR y otros activos a la compañía tenedora el otoño pasado.

PBR, el acreedor más grande de Merit Street con un Reclamación de deuda de $ 181 millones contra la compañía de McGrawargumentó que convertir el caso de Merit Street en la bancarrota del Capítulo 7, en el que se liquidan los activos de una empresa para pagar a los acreedores, «es lo mejor para los acreedores y ha solicitado formalmente el alivio de este Tribunal». Según la petición del Capítulo 11 REORG, McGraw’s Peteski Productions es el prestamista designado deudor en posesión.

«Peteski y el Dr. Phil no pueden desenredarse de este caso y el Discovery PBR busca. Están inextricablemente entrelazados, participaron en una conducta clave que condujo a la insolvencia del deudor y, en última instancia, decidieron declararse en bancarrota», dijo PBR en la presentación.

El 14 de julio, McGraw anunció Envoy Media Co., «centrado en las noticias, el entretenimiento y el periodismo ciudadano», que, según él, proporcionará noticias en vivo y programación original con énfasis en el contenido generado por el usuario a escala nacional. «Como siempre, mi compromiso y el del equipo de la red Envoy es centrarse en personas reales, enfrentar desafíos reales, buscar soluciones reales», dijo el Dr. Phil en un comunicado anunciando la formación de la compañía. PBR alega que McGraw formó Envoy Media Co. el 1 de julio, antes de la presentación de bancarrota del Capítulo 11 de Merit Street.

Entre los materiales que busca PBR se encuentran «todos los documentos y comunicaciones» a los que se hace referencia a los abogados de TBN en una audiencia judicial que incluye «los correos electrónicos en los que el Dr. Phil hizo referencia a su ‘estrategia de póker de la hora undécima’ y un ‘movimiento de gángster’ para asumir los medios de comunicación de Merit. Según la moción de PBR para que Merit Street, haya producido un poco más de 1,600 páginas de documentos, mientras que las producciones de Peteski, no han producido los puestos. este enlace.

PBR dijo que la documentación que ha solicitado podría revelar que Merit Street se dedicaba a «agotarse, desviar, desviar o transferir fraudulentamente los activos, gastar demasiado, abandonar su negocio, dejar ningún activo para proteger, preservar o reorganizar, incumplimiento de las tareas fiduciarias de su autoridad de su (s) (s) (S), y/o archivar el bancarrota sin los requisitos».

Los abogados de Merit Media no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El Tribunal de Bancarrota ha programado una audiencia del 19 de agosto en el asunto para determinar si debe convertir el caso en el Capítulo 7 como solicita PBR, desestimarlo según lo solicite TBN (el antiguo accionista mayoritario de Merit Street) o aprobar el financiamiento del deudor en posesión como solicitudes de Merit Street.

El jueves (7 de agosto), los abogados de Merit Street presentaron una oposición a la moción de PBR para acelerar la audiencia sobre la moción de emergencia de PBR para obligar a la producción de documentos de Merit Street. La presentación dijo que la moción de PBR para obligar «es prematura porque PBR la presentó sin reunirse y conferir con Merit Street. De hecho, la moción de PBR para obligar a buscar numerosos documentos que Merit Street ya había producido antes de que PBR presentara su moción, algo que Merit Street podría haber explicado si PBR se había reunido y conferido adecuadamente con Merit Street». Según Merit Street, las partes «continúan reuniéndose y conferencias con respecto a las solicitudes de documentos de PBR» y «ninguna audiencia debe ocurrir hasta que ese proceso tenga la oportunidad de seguir su curso».

El bufete de abogados de entretenimiento Manatt, con un equipo dirigido por el socio de Manatt Entertainment Group Christopher Chatham, manejó la estrategia y las negociaciones para el Dr. Phil’s Envoy Media Co., IT dicho En una declaración del 16 de julio.

El Dr. Phil saltó a la fama como invitado en el programa de entrevistas de Oprah Winfrey antes de lanzar su propio programa diurno con el respaldo de las producciones Harpo de Winfrey. Él lanzado oficialmente Merit Street Media en abril de 2024 con TBN como su socio de distribución clave. En agosto de 2024, Merit Street despidió a 38 empleados, que representan más de un tercio de su personal, y en junio de 2025 había colocado a 40 empleados adicionales en «pausa de verano», según un Informe de WFAAUn afiliado de ABC en el área metropolitana de Dallas-Forth.

La presentación de PBR fue reportada anteriormente por Deuda.

En la foto de arriba: el Dr. Phil habla en una manifestación de campaña para Donald Trump en Madison Square Garden el 27 de octubre de 2024 en la ciudad de Nueva York