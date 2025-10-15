PBNU denuncia oficialmente Trans7 a Bareskrim Polri, Xpose Uncensored se considera un insulto para los internados islámicos y las figuras religiosas

Jacarta – Instituto de Asesoramiento y Asistencia Jurídica para la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama (LPBH PBNU) informó oficialmente la estación de televisión. Trans7 a la Dirección Cibernética Bareskrim Polri.

Esta acción legal se tomó luego de la transmisión del programa. Xpose sin censura el 13 de octubre de 2025, se consideró que contenía elementos de discurso de odio e insultos hacia los internados islámicos y figuras religiosas glorificadas por el Nahdliyin.

El representante de LPBH PBNU, Aripudin, dijo que el informe era un seguimiento de las instrucciones directas del presidente general de PBNU, KH Yahya Cholil Staquf.

El presidente de PBNU, Yahya Cholil Staquf o Gus Yahya en el complejo del palacio presidencial, en el centro de Yakarta

PBNU, dijo, consideró que la transmisión había cruzado los límites de la ética periodística y tenía el potencial de causar sentimientos negativos hacia ciertos grupos religiosos.

«LPBH PBNU visitó la Dirección Cibernética de la Jefatura de Policía para presentar una denuncia sobre la transmisión Trans7 que difunde discursos de odio e información con matices de SARA», dijo Aripudin en la oficina de Bareskrim, Yakarta, el martes 14 de octubre de 2025, citado por Ahora en línea.

Además de informar a la policía, PBNU también tomó medidas similares ante el Consejo de Prensa. El informe oficial se encuentra registrado con el número 2510026, y se espera tenga seguimiento inmediato de acuerdo a los mecanismos legales aplicables.

Aripudin dijo que PBNU quería que este caso no sólo se detuviera en una aclaración, sino que también se convirtiera en una lección importante para los medios sobre cómo mantener su responsabilidad moral y profesionalismo.

«También hemos informado al Consejo de Prensa para que algo así no vuelva a suceder. Esperamos que el proceso en Bareskrim y en el Consejo de Prensa pueda desarrollarse rápidamente», explicó.

Aripudin explicó que el equipo legal de PBNU estaba preparando un estudio legal para fortalecer el informe. Su partido está considerando utilizar el artículo 28, apartado 2 de la Ley ITE y el artículo 156 del Código Penal como base para informar, considerando que se sospecha que la transmisión contiene contenidos que tienen el potencial de dividir a la sociedad y dañar el honor de las figuras religiosas.

Además, destacó la narrativa del programa que abordaba la entrega de sobres a los kiai así como los supuestos beneficios económicos de las familias de personajes religiosos. Según él, esto podría calificarse de difamación y violación de los derechos personales.

«Es necesario investigar dónde se tomó la fotografía. El Kiai y el internado islámico mencionados en la transmisión tienen el derecho legal de emprender acciones legales porque se trata de un asunto de honor personal», subrayó Aripudin.