PBNU demandará a Trans7, Gus Yahya enojado: ¡acosando descaradamente a un internado islámico!

Jacarta – Gerente general Nahdlatul Ulama (PBNU) emprenderá acciones legales por la transmisión de Xpose Uncensored Trans7 quien se considera que ha acosado a los internados islámicos y a los kiai.

«He dado instrucciones al Instituto de Asesoramiento y Asistencia Legal de PBNU para que tome las medidas legales necesarias con respecto a este asunto», dijo el presidente general de PBNU, KH. Yahya Cholil Staqufcitado de tvOnenews Martes 14 de octubre de 2025.

Gus Yahya evaluó que la transmisión que se emitió el lunes 13 de octubre de 2025 había violado los principios del periodismo y tenía el potencial de perturbar la paz social.

Ilustración de estudiantes del internado islámico de Lirboyo

«El contenido de la transmisión de Trans7 insulta abiertamente e incluso insulta a los internados islámicos, insultando a figuras de los internados islámicos que son muy respetadas por Nahdlatul Ulama», dijo.

Por lo tanto, continuó, PBNU exigió que Trans7 y Trans Corporation tomaran inmediatamente medidas concretas en relación con la conmoción causada.

«Exigimos que Trans7 y Trans Corporation tomen medidas reales y claras para reparar el daño que ha causado esta transmisión», subrayó.

Para su información, este caso comenzó con el programa Xpose Uncensored de Trans7 que muestra a estudiantes saludando a un kiai anciano.

En la narración, el video dice que los estudiantes tienen que luchar para estrechar la mano mientras le dan el sobre al kiai.

El narrador del programa también afirmó que no eran los estudiantes quienes debían entregar los sobres, sino los kiai quienes eran considerados muy ricos.

De repente, las imágenes del programa recibieron gran atención en las redes sociales por parte de varios partidos, empezando por el Consejo Ulema de Indonesia (MUI) a PBNU.