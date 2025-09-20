PB Djarum bidik gigante asiático para Superliga Junior 2026

VIVA – PB Djarum Comenzando a mirar muy por delante para levantar el prestigio de Polytron Superliga Junior. Planean invitar a los gigantes del bádminton del mundo como China, Japón e India en la edición 2026.

Este torneo de equipo joven siempre es un imán. Este año solo ha sido seguido por ocho países, y con la adición de un gran equipo asiático, se cree que su encanto es más global.

El presidente de PB, Djarum, yoppy Rosimin, reveló que su partido había coordinado intensamente, incluso con la Federación China del Bádminton. Se espera que esta invitación obtenga una respuesta positiva para que los jóvenes atletas indonesios puedan probar la capacidad de luchar contra los futuros candidatos de campeón mundial.

«Continuamos haciendo coordinación. La misma China nos hemos comunicado, esperamos que puedan caer en las categorías U-17 y U-19. Si es posible, incluso hasta el U-15 también», dijo Yoppy.

Además de China, la invitación también se ha publicado en Japón e India. Es solo que la segunda respuesta todavía está esperando. Yoppy afirmó que la participación de estos tres países hará que Superliga Junior 2026 sea más competitiva.

La presencia de un país fuerte no es solo una cuestión de prestigio. Más que eso, los jóvenes atletas indonesios pueden medir inmediatamente sus habilidades. Enfrentar a los jugadores del Centro de Bádminton del mundo es claramente una experiencia valiosa.

Se sabe que Superliga Junior tiene un formato único. Este torneo fue realizado por equipos, similares a la Copa Thomas y Uber. «Este es el único en el mundo del equipo, la versión Thomas-bajo. Nada en cualquier lugar», dijo Yoppy.

Este formato de equipo ofrece una sensación diferente para los jugadores jóvenes. No solo compiten por sí mismos, sino que también llevan el nombre del equipo. Aquí es donde se forja su mentalidad de competencia y solidaridad.

En 2025, Superliga Junior tuvo lugar en Gor Djarum Kudus, 15-21 de septiembre. Este evento compite las categorías de U-13, U-15, U-17 y U-19.

Inicialmente, el comité se dirigió a 10 países participantes. Sin embargo, Vietnam y Nueva Zelanda fueron cancelados. La razón es que existen preocupaciones sobre los factores de seguridad después de disturbios en varias regiones de Indonesia en agosto pasado.

PB Djarum inmediatamente se movió rápidamente para responder al problema. El comité envió la documentación del partido al país que canceló la asistencia, para demostrar que el torneo funcionaba de manera segura y sin problemas.

«Ahora la forma en que respondemos es enviarles fotos a todos los medios de comunicación. ‘Noh, continuamos, ya sabes'», dijo Yoppy.

No solo es una cuestión de invitaciones internacionales, PB Djarum también tiene una agenda para aumentar la cuota de participantes del país. De los ocho clubes, en el futuro se dirige a ser de 10 a 12 clubes en cada número de partidos.

Según Yoppy, esto es importante para que más talentos jóvenes tengan la oportunidad de actuar. De esa manera, la regeneración del bádminton de Indonesia puede funcionar de manera más amplia y uniforme.

«Ese es nuestro compromiso. Vamos, competimos bien. Invitamos a los competidores del extranjero para que los niños sientan jugando contra jugadores fuera de lo que», dijo.

El paso de PB Djarum es una fuerte señal de que Superliga Junior no es solo un torneo local. Se proyecta como un escenario global para la posible estrella de bádminton.