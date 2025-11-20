PB Aquatics nombra a 22 atletas de natación para los SEA Games 2025, muchos nombres jóvenes ingresan al equipo

Jacarta – Gerente general Acuático Indonesia (PB AI) nombró oficialmente a 22 atletas de natación para presentarse en Juegos del mar 2025 en Tailandia. Silla diaria PB AI, Harlin RahardjoDijo que el contingente estuvo integrado por 13 nadadores masculinos y 9 femeninas.

“Enviamos un total de 22 atletas a nadar. Juegos del MAR 2025 en Tailandia. «13 atletas masculinos y 9 femeninas», dijo Harlin en el estadio acuático GBK, el jueves 20 de noviembre de 2025.

Harlin enfatizó que el objetivo principal no era la presión para ganar el oro, sino mejorar el récord de tiempo. Pidió a todos los atletas que parezcan libres y no cargados con objetivos de medallas.

Harlin Rahardjo, presidente diario de PB Indonesian Aquatics

«Esperamos que todos ustedes den lo mejor de sí. Ya no hay ninguna carga de aspirar a una medalla de oro, lo importante es que el récord de tiempo debe ser mejor que antes», dijo.

«Así que lo más importante que debemos tener en la cabeza es llevar el nombre de Indonesia a este campeonato más importante del Sudeste Asiático», continuó.

También recordó la importancia de la calma y la capacidad de superar el estrés psicológico. Según él, el estado de ánimo antes de competir determina realmente el rendimiento en la piscina.

«En las últimas dos semanas, además de entrenar nuestro cuerpo, también tenemos que entrenar mentalmente. Porque lo principal es la cabeza. Si todos estamos tranquilos, seguramente todo lo mejor de nuestro cuerpo puede salir a la luz», dijo Harlin.

Considera que el aspecto psicológico es tan importante como las técnicas que dominan los deportistas.

«Lo más importante es no olvidarnos de recordar lo que está arriba (Dios). Porque si nos hemos preparado físicamente, pero si nos olvidamos de orar, será difícil que ganemos. Por eso siempre debemos recordar y orar», dijo.

La siguiente es una lista de 22 atletas de natación indonesios en los SEA Games de 2025 en Tailandia:

Atleta Masculino

Gede Siman Sudartawa (31 años) Farrel Armandio Ágil (23) Muhammad Dwiky Raharjo (25) Joe Aditya Wijaya Kumiawan (24) Nicolás Karel Subagyo (22) Jeremy Elyon Masterganesha Damanik (18) Samuel Maxson Septio (17) Jason Donovan (18) Licor Harrison Andoko (18) Kevin Erlangga Prayitno (17) Hecho Aubrey Jaya (19) Félix Víktor Iberle (20) M Akbar Taufik