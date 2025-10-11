PB Aquatics Indonesia valora la Copa Wirawati 2025, prueba de que la natación es un espacio para el empoderamiento de las mujeres

VIVA – El evento de la Copa Wirawati 2025 crea oficialmente una nueva historia en el mundo de los deportes nacionales. Campeonato nadar La mujer más grande de este año ganó el récord del MURI (Museo Indonesio de Récords Mundiales) en la categoría «Competencia de natación con el mayor número de participantes femeninas de todas las generaciones».

Lea también: Pasos estratégicos para fortalecer el ecosistema deportivo local en Pontianak



Este logro es una prueba de que el deporte no es sólo una cuestión de competición, sino también un lugar de empoderamiento social para las mujeres indonesias. Colaboración entre la familia extendida Wirawati Catur Panca y PB Acuáticos de Indonesia generando un impulso histórico que pone de relieve el papel activo de la mujer en el mundo del deporte.

Participaron un total de 135 participantes de diversas edades, profesiones y procedencias. Desde estudiantes, jóvenes profesionales y madres, todos demuestran que el espíritu deportivo puede trascender la edad y el estatus social.

Lea también: Anindya Bakrie revela cuatro áreas importantes de gran potencial privado para maximizar las oportunidades de descarbonización



La Presidenta General de la Familia Ampliada Wirawati Catur Panca, Pia Feriasti Megananda, enfatizó que deportes como la Copa Wirawati son un medio estratégico para construir el carácter fuerte y mental de las mujeres.

«Yo creo atleta La natación femenina tiene un poder único, una combinación de gracia y dureza extraordinaria. «La presencia de madres en la línea de salida de este campeonato inaugural envía un fuerte mensaje de que la natación femenina está lista para saltar más lejos, nadar más rápido y alcanzar mayores logros», afirmó Pía.

Lea también: La respuesta de Israel después de que Indonesia rechazara la llegada de sus deportistas



Añadió que la Copa Wirawati 2025 no es sólo una competición, sino un espacio de encuentro entre generaciones que fortalece la solidaridad entre las mujeres.

«Queremos mostrar que la edad no es un límite para seguir siendo activos y lograr logros. Esta piscina es un símbolo de coraje y solidaridad entre generaciones de mujeres indonesias», añadió.

Mientras tanto, el presidente del diario PB acuático de IndonesiaHarlin E. Rahardjo, expresó su agradecimiento por el éxito de la Copa Wirawati al batir el récord MURI.

«En primer lugar, los felicitamos por celebrar la Copa Wirawati y es fantástico poder romper el récord MURI. Así que es algo especial y seguimos apoyando las actividades tanto de Wirawati como de Kowani», dijo Harlin.

También cree que este evento apoya el movimiento nacional Let’s Swim iniciado por PB Akuatik Indonesia.

«Y esto también es bueno para socializar la natación. Tenemos un movimiento vamos a nadar porque la natación es un deporte que se puede practicar desde los bebés, incluso hasta el participante más viejo hoy que tiene 85 años. Por lo tanto, lo pueden practicar todas las edades y ojalá esta colaboración pueda continuar en el futuro», continuó.