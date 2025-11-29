PB Aquatics agrega 46 nombres al equipo de los SEA Games 2025 y explica los objetivos de medallas para cada deporte

Jacarta – Federación de Deportes Acuáticos, PB acuático de Indonesiaanunció oficialmente los nombres de 46 atletas que fortalecerán el equipo de Indonesia en cuatro deportes el Juegos del MAR 2025 Tailandia. Este comunicado completa la lista de 22 deportistas nadar que fue anunciado previamente.

Las cuatro ramas que ahora cierran la plantilla son polo airenatación artística, buceoy natación en aguas abiertas. El evento de múltiples eventos del Sudeste Asiático está programado para realizarse del 9 al 20 de diciembre de 2025.

El vicepresidente 1 de Desarrollo de Logros y Ciencias del Deporte de PB Aquatics Indonesia, Wisnu Wardhana, enfatizó que todos los atletas de la lista son las mejores opciones. Dijo que los representantes de Indonesia ahora tienen una gran responsabilidad como representantes de la nación.

Según Vishnu, los atletas han pasado por largos preparativos, por lo que no hay razón para no rendir de manera óptima. «Básicamente han sido elegidos para representar a Indonesia, que representa a aproximadamente 280 millones de personas», dijo en el estadio acuático GBK, Senayan, Yakarta, el sábado 29 de noviembre de 2025.

Enfatizó que los deportistas deben dar lo mejor de sí porque los preparativos se han realizado de manera óptima. Vishnu declaró que no había ningún motivo antes de irse y dijo que todo el equipo estaba realmente listo para luchar.



IOAC es una de las competiciones de natación más importantes de Indonesia,

Objetivo de medalla: Se espera que el waterpolo mantenga sus logros, mientras que los clavados apuntan nuevamente a la medalla de plata

PB Akuatik Indonesia también detalló los objetivos impuestos a las cuatro ramas. Se pide al waterpolo, tanto masculino como femenino, que al menos mantenga los logros de la edición de 2023 en Camboya.

En el waterpolo masculino, dijo que el equipo anterior ganó una medalla de plata, por lo que al menos tenían que repetir ese logro o podrían mejorar. Mientras tanto, para el equipo femenino el objetivo también es permanecer en su posición anterior, sobre todo porque su entrenamiento nacional sólo dura entre cuatro y cinco meses.

La rama de buceo o clavados también se propuso el mismo objetivo: mantener los resultados de la última edición. Vishnu recordó que en los SEA Games de 2023 Indonesia ganó la plata gracias a Gladies Lariesa, que volvió al equipo este año.



Buceo en IOAC 2025

Mientras tanto, se espera que la natación artística, que regresa después de estar ausente durante tres ediciones de los SEA Games, dé una sorpresa. Mientras tanto, la natación en aguas abiertas (OWS) apunta a ganar medallas a través del relevo 4×1500 metros y pruebas individuales.