PB Aquatic Indonesia Apreciación 2do GBK Diversión Competencia de natación 2025

VIVA – PB acuático indonesio dar la mayor apreciación por la implementación 2nd GBK Diversión Competencia de natación 2025. El evento, que se celebró en el estadio acuático de Yakarta GBK, del 16 al 17 de agosto de 2025, fue considerado como uno de los momentos importantes en el esfuerzo por fomentar y hablar deportes nadar en la patria.

Jefe de PB Daily Indonesio acuáticoHarlin Rahardjo, dijo que estaba muy impresionado con el entusiasmo de los participantes. Según él, el número de participantes este año incluso excedió el evento nacional oficial.

«Gracias a Dios, el 2º GBK Fun Competition 2025 se puede celebrar con un entusiasmo extraordinario. El número de participantes alcanzó a 1.175 personas, esto es más que el campeonato abierto de Indonesia, que generalmente es de solo mil participantes», dijo Harlin.

Consideró que esta competencia era una prueba de que los deportes de natación estaban cada vez más demandados, especialmente por niños de edad primaria. Este evento se considera muy apropiado para capturar futuros atletas.

«La edad de los participantes entre 5 y 12 años es una edad de oro para encontrar las semillas ideales. La palabra clave es divertida, no para cargar. Todavía deben sentir la emoción en el entrenamiento y los partidos», dijo.

Harlin es optimista, a partir de eventos como este, nacerán los atletas de natación que traerán el nombre de Indonesia a nivel internacional. Por lo tanto, espera que GBK y los clubes de natación en Yakarta tengan con mayor frecuencia competencias similares.

«El coaching debe ser sostenible. La competencia como esta es un medio para encontrar semillas superiores que luego podemos llevar a un nivel superior», continuó.

La apreciación también se transmitió a Ppkgbk quienes han abierto instalaciones de GBK para actividades comunitarias, así como eventos de entrenamiento. Según Harlin, la comunidad debe utilizar la existencia de instalaciones de clase internacional lo más bien como sea posible.

El presidente presidente de PPKGBK, Rakhmadi A. Kusumo, en sus comentarios confirmó que este evento fue una prueba de su compromiso para alentar los deportes acuáticos en Indonesia.

«Alhamdulillah, este evento se puede llevar a cabo con el apoyo de la PB acuática indonesia y varios partidos relacionados. El comité logró presentar eventos extraordinarios. Creemos que cuanto más se celebran tales actividades, más fuerte es la base del futuro de nuestros deportes de natación», dijo Rakhmadi.

También mencionó, este impulso coincidió con el mes de la independencia, de modo que el valor de la deportividad, la unión y el espíritu de lucha se convirtieron en cosas importantes que debían ser confirmadas por todos los participantes.

Mientras tanto, el jefe de la unidad acuática GBK, Reza Satria, explicó los detalles de la categoría que se compiten. Según él, este año la competencia fue más variada con la Categoría A a M, a la que asistieron los participantes de 5 a 12 años.

«Los números compitidos incluyen estilo libre, brazada y espalda. Para los niños de 5 a 6 años, proporcionamos categorías especiales con la ayuda de aletas y juntas, para que puedan participar sin ser cargados», dijo Reza.

Además, este año la categoría maestra también se agrega a la categoría más interesante. Reza dijo que la natación ahora es parte del estilo de vida saludable de la comunidad.

«Este año hay alrededor de 100-150 participantes en la categoría maestra. Esto muestra que la natación no es solo una competencia, sino también un estilo de vida, al igual que correr o Padel», agregó.

Harlin también destacó la calidad de las instalaciones GBK que han sido reconocidas internacionalmente. Reveló que varios equipos extranjeros habían entrenado aquí antes de participar en el Campeonato Mundial y ganaron un logro brillante, incluido Leon Marchand, que rompió el récord mundial.

Esto demuestra que Indonesia tiene infraestructura deportiva de clase mundial. Por esta razón, PB Aquatic espera que la instalación continúe siendo atendida y utilizada para apoyar el desarrollo de atletas nacionales.

Para los participantes, Harlin aconsejó defender el espíritu deportivo y disfrutar del proceso. Hizo hincapié en que los grandes logros siempre nacen de la emoción al practicar y competir.

PB Aquatic Indonesia enfatizó que continuará apoyando iniciativas como la segunda competencia de natación GBK Fun. Con la mayor frecuencia que se celebra este evento, la oportunidad para el nacimiento de atletas de natación sobresalientes de Indonesia será aún mayor.