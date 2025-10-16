Paz, señora Dini se Reactiva hasta Retirar Denuncia Policial

Ataque, VIVA – Informe policial contra el director (Principal) SMAN 1 CimargaDini Pitria, fue revocada oficialmente después de que un proceso de mediación facilitado por el gobernador de Banten, Andra Soni, culminara en un acuerdo de paz. entre la escuela y los padres alumno.

La retirada del informe fue realizada por el abogado del reportero en la Jefatura de Policía de Lebak, Banten, Kamik, en presencia directa del jefe de policía de Lebak, AKBP, Herfio Zaki.

«Acordamos hacer las paces. Gracias a todas las partes que lo han facilitado. Esperemos que esto sea una lección valiosa para los niños y para nosotros como padres», dijo Tri Indah Lestri, padre de un estudiante que anteriormente denunció un caso de supuesta golpiza por parte del director de la escuela.



El caso del director del SMAN 1 Cimarga que abofeteó a un estudiante fumador terminó pacíficamente

Su abogado, Resti Komalawati, confirmó que el informe había sido retirado oficialmente. «Ciertamente ha sido revocado porque ha habido paz. Esto también conduce en última instancia a resolver el caso mediante la deliberación», afirmó.

El proceso de paz fue facilitado directamente por el Secretario Regional de la provincia de Banten, Deden Apriandhi Hartawan, junto con el Secretario Regional de Lebak Regency Budi Santoso, el DPRD de Banten y varias partes relacionadas.

Durante la mediación, el director de la escuela Dini Pitria y los padres de los estudiantes firmaron una declaración de paz y reconciliación en SMAN 1 Cimarga.

«Esto debe terminar pacíficamente. Gracias a Dios, ambas partes se han perdonado», afirmó Deden.

Explicó que el gobernador de Banten, Andra Soni, ordenó que el acuerdo se lleve a cabo de manera amistosa garantizando tres cosas principales: que el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolle con normalidad, que ambas partes se perdonen mutuamente y que se retire el informe legal.

«Debido a que el viernes pasado hubo una denuncia a la policía, con este acuerdo de paz se puede retirar la denuncia», subrayó.

Deden también enfatizó que la desactivación temporal del anterior director de la escuela es un paso administrativo para mantener una situación propicia y proteger al interesado de procedimientos legales. «Lo más importante es salvar la cabeza de un proceso judicial», afirmó.

Con el acuerdo de paz alcanzado, Dini Pitria volvió a desempeñar activamente sus funciones como directora de escuela. El Servicio de Educación y Cultura de Banten (Dindikbud) también brindará asistencia y asesoramiento, especialmente a los estudiantes afectados por este caso.