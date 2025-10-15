Paz en Palestina, victoria de la diplomacia indonesia

Jacarta – Presidente de la República Indonesia Prabowo Subianto Asistió a la histórica reunión en Sharm el-Sheikh, Egipto, que resultó en la firma de un acuerdo de paz y el fin de la guerra en Palestinaespecialmente en Gaza.

A esta reunión de alto nivel asistieron varios líderes de importantes países del mundo, incluido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien llamó específicamente al presidente Prabowo «un hombre increíble de Indonesia», y el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sisi, como anfitrión.

A esta reunión histórica también asistieron el Presidente de Francia, el Rey de Bahrein, el Rey de Jordania, el Primer Ministro de Italia, el Presidente de Turquía, el Emir de Qatar, el Emir de Kuwait, así como los Primeros Ministros de Gran Bretaña, España y Pakistán, junto con varios líderes de otros países.

El presidente Prabowo Subianto asiste a la Cumbre de Paz de Gaza

Según el secretario del Gabinete, Teddy Indra Wijaya, la presencia de Indonesia en este foro demuestra que el país es cada vez más respetado y tenido en cuenta en el ámbito internacional. «Este es un muy buen impulso para Indonesia», afirmó.

Se sabe que el Presidente Prabowo presta especial atención a las cuestiones de Palestina y Oriente Medio. El compromiso de Indonesia se materializa mediante dos enfoques principales:

El Presidente Prabowo ha expresado sistemáticamente el apoyo de Indonesia en foros internacionales, incluso afirmando el compromiso de Indonesia de apoyar un alto el fuego integral y permanente como un paso importante hacia una solución real y paz cierto entre Israel y Palestina.

Indonesia ha adoptado varias medidas concretas, incluido el envío de más de 100 trabajadores sanitarios y médicos a Palestina, la invitación a más de 60 niños palestinos a estudiar en la Universidad de Defensa cuando Prabowo se desempeñaba como Ministro de Defensa, el envío de ayuda humanitaria y barcos hospitales y la realización de cuatro entregas de ayuda logística por avión utilizando el sistema. gota apagado.

El secretario del Gabinete destacó que enviar ayuda por vía aérea no es fácil, porque requiere permiso de varios países por cuyo espacio aéreo pasa. “Esto es necesario diplomacia una fuerte y personal cercanía con los líderes de ese país», explicó.

El Secretario del Gabinete destacó que la presencia de Indonesia en esta reunión marca el papel activo del país en el proceso de paz. «Indonesia, bajo el liderazgo del presidente Prabowo, no es un espectador, pero participamos siendo uno de los determinantes y uno de los hacedores de la historia de la paz en Medio Oriente, especialmente en Palestina», dijo.