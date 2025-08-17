





La primera dama estadounidense Melania Trump escribió una «carta de paz» al presidente ruso Vladimir PutinInstándole a que «es hora» de proteger a los niños y las generaciones futuras de todo el mundo, informó Fox News el sábado (hora local). El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, entregó la carta a Putin antes de su cumbre en Alaska el viernes (hora local), según lo informado por Fox News. Inmediatamente después de recibirlo, Putin leyó la carta frente a las delegaciones estadounidenses y rusas.

«Querido presidente Putin», comenzó la carta. «Cada niño comparte los mismos sueños tranquilos en su corazón, ya sea que nace al azar en el campo rústico de una nación o un magnífico centro de la ciudad. Suezan de amor, posibilidad y seguridad del peligro». «Como padres, es nuestro deber nutrir la esperanza de la próxima generación. Como líderes, la responsabilidad de mantener a nuestros hijos se extiende más allá de la comodidad de unos pocos», se lee.

El Primera mujer Además, escribió: «Sin lugar a dudas, debemos esforzarnos por pintar un mundo lleno de dignidad para todos, así que cada alma puede despertar a la paz, y para que el futuro en sí esté perfectamente protegido. Un concepto simple pero profundo, el Sr. Putin, como estoy seguro de que está de acuerdo, es que cada generación descendientes comienza con una pureza, una inocencia que se encuentra por encima de la geografía por encima de la geografía, el gobierno y la iDideología». «.». «.». «.». «.». «.». «

La carta señaló que «en el mundo de hoy, algunos niños se ven obligados a llevar una risa tranquila, intactada por la oscuridad a su alrededor, un desafío silencioso contra las fuerzas que potencialmente pueden reclamar su futuro».

«Sr. Putin, puede restaurar su sola risa melódica», agregó. «Al proteger la inocencia de estos niños, harás más que servir Rusia Solo, sirve a la humanidad misma, «según lo informado por Fox News.» Una idea tan audaz trasciende a toda la división humana, y usted, el Sr. Putin, son aptos para implementar esta visión con un golpe de pluma hoy. Es hora «, concluyó la carta.

